CANLI YAYIN
Geri

Barış Alper'in pozisyonunda neler konuşuldu? İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta tamamlandı. Haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların VAR görüntülerini açıkladı. Videoda, Trabzonspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşmaları da yer aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanan Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçı ile birlikte sona erdi. Süper Lig'de 28. haftanın sona ermesinin ardından VAR kayıtları TFF resmi sosyal medya hesabından yayımlandı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu sonrasındaki VAR konuşmaları şu şekilde:
Erkan Engin: VAR konuşuyor.

Cihan Aydın: Dinliyorum Erkan hocam.

Erkan Engin: Potansiyel kırmızı kart için sahada incelme öneriyorum.

Cihan Aydın: Anlaşıldı.

Erkan Engin: Önce temas noktası.

Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.

Erkan Engin: Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.

Cihan Aydın: Erkan hocam bir daha başka açıdan ver.

Cihan Aydın: Oyuncunun ayağı yerde. Dizine çarpıyor. Erkan hocam ben kararımda kalacağım. Bu pozisyon sarı kart. Sarı kart verdim ben de, kararımda kalacağım.

Erkan Engin: Karar senin.

Videoda ayrıca Gençlerbirliği-Göztepe maçından iki pozisyon ile Kasımpaşa-Kayserispor ve Antalyaspor-Eyüpspor maçlarından birer pozisyonun VAR konuşmaları yer aldı.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler