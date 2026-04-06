Kuruluş Orhan’da düğün günü kana bulanıyor: Savaşın gölgesinde doğum

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyi soluksuz bırakacak bir mücadeleye sahne oluyor. Orhan’ın Asporça ile evlilik kararı sarayda dengeleri altüst ederken, Nilüfer ile yaşanan yüzleşme gerilimi zirveye taşıyor. Düşmanlar düğün gününü kana bulamak için plan kurarken, içeride de ihanet ve hesaplaşmalar peş peşe geliyor.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyi nefes kesen bir hesaplaşmanın içine sürüklüyor. Sarayda aşk ve sadakat sınanırken, düşmanlar düğün gününü kana bulamak için harekete geçiyor!

NİLÜFER VE ASPORÇA KARŞI KARŞIYA

Sultan Orhan'ın Asporça ile evlilik kararı sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Nilüfer, yaşadığı imtihanın ağırlığıyla yüzleşirken Asporça ile karşı karşıya gelir. Nilüfer, Orhan'ın kalbinde yalnızca kendisinin olduğunu açıkça dile getirir.

Aşk mı? Devlet mi? Sultan Orhan’ın zor kararı hanedanın kaderini değiştiriyor

Peki Asporça bu sözlere nasıl karşılık verecektir? İki kadın arasındaki bu gerilim nelere yol açacaktır?

SULTAN ORHAN İKİ ATEŞ ARASINDA

Bir yanda devletin geleceği, diğer yanda Nilüfer'e olan büyük aşkı… Sultan Orhan, adalet ve dengeyi sağlayarak Asporça ile evliliği nasıl gerçekleştirecektir? Bu karar, yalnızca hanedanı değil tüm devleti nasıl etkileyecektir? Nilüfer'in İmtihanı Dafne'nin fırsatı mı? Zindanda idamını bekleyen Dafne, Nilüfer'in yaşadığı bu kırılmadan faydalanmak ister. Dafne'nin kaçışına istemeden de olsa Nilüfer mi sebep olacaktır?

DÜĞÜN GÜNÜ KANLI TUZAK

Orhan ve Asporça'nın evlilik hazırlıkları sürerken, Şahinşah ve Demirhan düğünü kana bulamak için plan kurar. Ancak Sultan Orhan düşmanlarını bozguna uğratmakta kararlıdır. Bu büyük hesaplaşma nasıl sonuçlanacaktır?

EVRENOS, FATMA İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALIYOR

Andreas'ın kurduğu tuzakla Fatma esir düşer. Evrenos, Fatma'yı kurtarmak için hayatını hiçe sayar. Uçurumun kenarında verilen bu mücadelede, Evrenos, Fatma'yı kurtarabilecek midir?

DİDAR'DAN KANLI PLAN

Didar, tehlikeli savaşçı Despina ile birlikte intikam planını harekete geçirir. Hedefleri nettir: Saray kana bulanacak!

SAVAŞIN GÖLGESİNDE DOĞUM

Sarayda kanlı hesaplaşma sürerken Nilüfer'in doğumu başlar. Asporça, Nilüfer'i doğurtmak için harekete geçer. Bu zorlu an, iki kadın için yeni bir başlangıç olabilecek midir?

SULTAN ORHAN'DAN YENİ BİR YEMİN

Sultan Orhan bir şehzadesini daha kucağına alır. Evladının kulağına ezanını okurken, kutlu davayı geleceğe taşımaya bir kez daha yemin eder. Düşmanları dört bir yandan kuşatırken… Sultan Orhan'ın bir sonraki büyük hedefi ne olacaktır?

KURULUŞ ORHAN KÜNYE

Yapım/Yapımcı: Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ
Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Bülent İşbilen
Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
Oyuncular: Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius/Evrenos), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Halil İbrahim Göker (Nasuh Çelebi), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).

