CANLI YAYIN
Geri

Polisin teröristi ayağından vurduğu görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta polise saldıran 3 teröristlerden birinin kahraman bir emniyet mensubu tarafından etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirildi.
  • Çatışmada 2 polis hafif şekilde yaralandı.
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırganlardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğunu, 2'sinin kardeş olduğunu ve birinin uyuşturucu kaydı bulunduğunu açıkladı.
  • Saldırganların İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edildi.
  • Bir polisin minibüsün arkasından saldırganlardan birini ayağından vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polise saldıran bir teröristin kahraman bir emniyet mensubu tarafından etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etkisiz hale getirilen terörist (Görseller Reuters ve sosyal medyadan alınmıştır.)

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada iki polisin hafif yaralandığını bildirdi.

1'İ DİN İSTİSMARCISI 2'Sİ KARDEŞ

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."

AYAĞINDAN VURDU

Polise saldıran 3 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntülerde teröristten gizlenen polisin bir minibüsün arkasından ön tarafta bulunan saldırganı ayağından vurduğu görülüyor.

Levent'te alçak saldırı: 2 polis yaralandı 1 terörist öldürüldü 2'si yakalandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler