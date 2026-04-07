İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırganlardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğunu, 2'sinin kardeş olduğunu ve birinin uyuşturucu kaydı bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polise saldıran bir teröristin kahraman bir emniyet mensubu tarafından etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etkisiz hale getirilen terörist (Görseller Reuters ve sosyal medyadan alınmıştır.) 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada iki polisin hafif yaralandığını bildirdi.

Teröristin etkisiz hale getirildiği anlar

1'İ DİN İSTİSMARCISI 2'Sİ KARDEŞ

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."