İngiliz basını Ayetullah Ali Hamaney'den sonra İran'ın dini lideri seçilen Mücteba Hamaney'in bilincinin kapalı olduğunu iddia etti.
İSRAİL HAYATINI KAYBETTİĞİNİ İDDİA EDİYOR
Babasının ardından İran'ın dini lideri olan Mücteba Hamaney, 8 Mart'ta seçildikten kısa bir süre sonra ABD/İsrail saldırılarında yaralanmıştı. İran saldırıyı doğrularken Hamaney'in durumunun iyi olduğunu belirtmişti. İsrail basını ise Hamaney'in hayatını kaybettiğini iddia etmişti.
İNGİLİZ BASINI "BİLİNCİ KAPALI" DEDİ
Hamaney'e yönelik saldırının ardından yaklaşık bir ay geçerken İngiliz basınından bir iddia daha geldi. The Times, istihbarat değerlendirmesine dayandırdığını belirttiği bir haberde, Hamaney'in Kum'da bilinci kapalı durumda tedavi edildiğini öne sürdü.
"YÖNETİMDE YER ALAMAYACAK DURUMDA"
Bugün yayımlanan raporda ABD ve İsrail'den gelen istihbarat bilgilerine dayanan ve Körfez müttefikleriyle paylaşılan bir notun, Hamaney'in yönetimde yer alamayacak durumda olduğunu gösterdiği belirtildi.
İSTİHBARAT NOTU İDDİASI
The Times ise "Bu not Mücteba Hamaney'in Kum'da ağır bir durumda tedavi gördüğünü ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine dahil edilemediğini ilk kez ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
Söz konusu değerlendirmenin Batılı ve bölgesel istihbarat ağları arasında dolaşıma girdiği bildirildi. Washington için küresel istihbarat verilerini işleyen Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve İran'ın şu anda Pakistan Büyükelçiliği aracılığıyla faaliyet gösteren Washington'daki diplomatik temsilciliği ile not hakkında iletişime geçildiği belirtildi.
GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMADI
Raporda, Mücteba Hameney'in Batı Asya'daki devam eden çatışmanın başlamasından bu yana kamuoyu önüne çıkmadığı, kendisine atfedilen açıklamaların ise İran devlet medyası aracılığıyla yayımlandığı vurgulandı.