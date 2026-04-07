Mücteba Hamaney komada mı? İddia İngiliz basınından

İngiliz basını, Mücteba Hamaney’in bilincinin kapalı olduğunu iddia etti. The Times’ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran’ın dini lideri olarak anılan Hamaney’in Kum’da bilinci kapalı şekilde tedavi gördüğü ve yönetimde aktif rol alamayacak durumda olduğu öne sürüldü.

  • İngiliz The Times gazetesi, İran dini lideri Mücteba Hamaney'in Kum'da bilinci kapalı şekilde tedavi edildiğini istihbarat değerlendirmesine dayandırarak iddia etti.
  • Mücteba Hamaney, 8 Mart'ta dini lider seçildikten kısa süre sonra ABD/İsrail saldırılarında yaralanmıştı.
  • ABD ve İsrail istihbaratından gelen ve Körfez müttefikleriyle paylaşılan nota göre Hamaney'in yönetimde yer alamayacak durumda olduğu belirtildi.
  • Mücteba Hamaney göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmazken, kendisine atfedilen açıklamalar İran devlet medyası aracılığıyla yayımlandı.
  • İran yetkilileri saldırıyı doğrularken Hamaney'in durumunun iyi olduğunu açıklamış, İsrail basını ise hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

İngiliz basını Ayetullah Ali Hamaney'den sonra İran'ın dini lideri seçilen Mücteba Hamaney'in bilincinin kapalı olduğunu iddia etti.

İSRAİL HAYATINI KAYBETTİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Babasının ardından İran'ın dini lideri olan Mücteba Hamaney, 8 Mart'ta seçildikten kısa bir süre sonra ABD/İsrail saldırılarında yaralanmıştı. İran saldırıyı doğrularken Hamaney'in durumunun iyi olduğunu belirtmişti. İsrail basını ise Hamaney'in hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

İNGİLİZ BASINI "BİLİNCİ KAPALI" DEDİ

Hamaney'e yönelik saldırının ardından yaklaşık bir ay geçerken İngiliz basınından bir iddia daha geldi. The Times, istihbarat değerlendirmesine dayandırdığını belirttiği bir haberde, Hamaney'in Kum'da bilinci kapalı durumda tedavi edildiğini öne sürdü.

"YÖNETİMDE YER ALAMAYACAK DURUMDA"

Bugün yayımlanan raporda ABD ve İsrail'den gelen istihbarat bilgilerine dayanan ve Körfez müttefikleriyle paylaşılan bir notun, Hamaney'in yönetimde yer alamayacak durumda olduğunu gösterdiği belirtildi.

İSTİHBARAT NOTU İDDİASI

The Times ise "Bu not Mücteba Hamaney'in Kum'da ağır bir durumda tedavi gördüğünü ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine dahil edilemediğini ilk kez ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu değerlendirmenin Batılı ve bölgesel istihbarat ağları arasında dolaşıma girdiği bildirildi. Washington için küresel istihbarat verilerini işleyen Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve İran'ın şu anda Pakistan Büyükelçiliği aracılığıyla faaliyet gösteren Washington'daki diplomatik temsilciliği ile not hakkında iletişime geçildiği belirtildi.

GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMADI

Raporda, Mücteba Hameney'in Batı Asya'daki devam eden çatışmanın başlamasından bu yana kamuoyu önüne çıkmadığı, kendisine atfedilen açıklamaların ise İran devlet medyası aracılığıyla yayımlandığı vurgulandı.

ABD/İsrail ve İran savaşında Trumpın verdiği süre doluyor

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki: Provokasyonlar kabul edilemez
