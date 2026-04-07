Mücteba Hamaney göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmazken, kendisine atfedilen açıklamalar İran devlet medyası aracılığıyla yayımlandı.

Hamaney'e yönelik saldırının ardından yaklaşık bir ay geçerken İngiliz basınından bir iddia daha geldi. The Times, istihbarat değerlendirmesine dayandırdığını belirttiği bir haberde, Hamaney'in Kum'da bilinci kapalı durumda tedavi edildiğini öne sürdü.

Babasının ardından İran'ın dini lideri olan Mücteba Hamaney, 8 Mart'ta seçildikten kısa bir süre sonra ABD/İsrail saldırılarında yaralanmıştı. İran saldırıyı doğrularken Hamaney'in durumunun iyi olduğunu belirtmişti. İsrail basını ise Hamaney'in hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Bugün yayımlanan raporda ABD ve İsrail'den gelen istihbarat bilgilerine dayanan ve Körfez müttefikleriyle paylaşılan bir notun, Hamaney'in yönetimde yer alamayacak durumda olduğunu gösterdiği belirtildi.

The Times ise "Bu not Mücteba Hamaney'in Kum'da ağır bir durumda tedavi gördüğünü ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine dahil edilemediğini ilk kez ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu değerlendirmenin Batılı ve bölgesel istihbarat ağları arasında dolaşıma girdiği bildirildi. Washington için küresel istihbarat verilerini işleyen Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve İran'ın şu anda Pakistan Büyükelçiliği aracılığıyla faaliyet gösteren Washington'daki diplomatik temsilciliği ile not hakkında iletişime geçildiği belirtildi.