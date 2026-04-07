CHP'li Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlükler sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.





RÜŞVETİN RENGİ MAVİ!



Öte yandan haraca bağlanan müteahhitler renklere göre kategorize edildi. Bu doğrultuda KENT A.Ş. ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında renk koduyla iletişim sistemi kuruldu.



"Mavi" anlaşmayı, "Kırmızı" pazarlıkta sorun olduğunu, "Yeşil" görüşme yapılmadığını, "Turuncu" ise sürecin devam ettiğini gösterdi.



Excel tablosundaki mavi listede yer alanların rüşvet karşılığı iskan aldığını söyleniyor.