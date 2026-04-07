CHP'li Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlükler sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
KENT A.Ş PARAVAN... "VER RÜŞVETİ AL İSKANI" DÜZENİ
Belediyenin iştirak şirketi KENT A.Ş'ın paravan olarak kullanıldığı, müteahhitlerden iskan ve yapı ruhsatı karşılığı rüşvet alındığı iddia edildi.
İskan ruhsatı için talep edilecek rüşvet miktarlarını KENT A.Ş müdürü Nazım Akkoyunlu'nun belirlediği söyleniyor.
RÜŞVETİN RENGİ MAVİ!
Öte yandan haraca bağlanan müteahhitler renklere göre kategorize edildi. Bu doğrultuda KENT A.Ş. ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında renk koduyla iletişim sistemi kuruldu.
"Mavi" anlaşmayı, "Kırmızı" pazarlıkta sorun olduğunu, "Yeşil" görüşme yapılmadığını, "Turuncu" ise sürecin devam ettiğini gösterdi.
Excel tablosundaki mavi listede yer alanların rüşvet karşılığı iskan aldığını söyleniyor.
BALYA BALYA PARALARDA "EKO"SİSTEM İZİ
Zanlılardan Burçin Çevik'in evinde valizde 4.5 milyon TL nakit ele geçirildi.
Çevik'in İstanbul Planlama Ajansı'nda (İBB) çalıştığı ancak Üsküdar Belediyesi'nde 'iş takibi' yaptığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs için Ekrem İmamoğlu'nun Üsküdar Belediyesi'ndeki komiseri değerlendirmeleri yapılıyor. Bavul içindeki paraların ise SİSTEM'in rüşvet geliri olup olmadığı sorgulanıyor.
İSİM İSİM GÖZALTI LİSTESİ
FİLİZ DEVECİ - BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
NAZIM AKKOYUNLU - KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU - KENT A.Ş. MİMARI
ÖZGÜR CEYLAN - KENT A.Ş. MİMARI
HAKAN YAVUZ - YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ
AHMET İŞMAN - İŞ TAKİPÇİSİ
VEYSEL KÖSE - İŞ TAKİPÇİSİ
CEYHAN HAN - İŞ TAKİPÇİSİ
BURÇİN ÇEVİK - İŞ TAKİPÇİSİ
YASİN KARABAŞ - İŞ TAKİPÇİSİ
ENGİN ARAZ - MÜTEAHHİT
SİNAN SARIOĞLU - MÜTEAHHİT
KADİR KARADAĞ - MÜTEAHHİT
UFUK GÜNDÜZ - MÜTEAHHİT
EYÜP MERİÇ - MÜTEAHHİT
MURAT ARMAĞAN - MÜTEAHHİT
HAKAN MANSIZ - MÜTEAHHİT
ERDEM ALKAN - MÜTEAHHİT
YILMAZ KOZAN - MÜTEAHHİT
MEHMET ATİLLA GÜNERİ - MÜTEAHHİT