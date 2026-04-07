Üsküdar'da "rüşvet" mavisi! CHP haraca bağladığı müteahhitleri renklere ayırdı | Bavuldan çıkan milyonlarda "Ekosistem" izi

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde KENT A.Ş üzerinden kurulan "Ver rüşveti al iskanı" düzeni deşifre oldu. Haraca bağlanan müteahhitler renklere göre kategorize edildi. Excel tablosundaki mavi listede yer alanların rüşvet karşılığı iskan aldığı, kırmızı listedekilerle "anlaşma sağlanamadığı" belirlendi. Yapılan aramalarda evinden bavul içerisinde 4.5 milyon TL çıkan Burçin Çevik'in İPA'da çalıştığı, Ekrem İmamoğlu adına Üsküdar Belediyesi'nde iş takibi yaptığı belirlendi.

Üsküdar'da "rüşvet" mavisi! CHP haraca bağladığı müteahhitleri renklere ayırdı | Bavuldan çıkan milyonlarda "Ekosistem" izi

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlükler sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

İskan rüşvetlerini belirlediği iddia edilen Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu

KENT A.Ş PARAVAN... "VER RÜŞVETİ AL İSKANI" DÜZENİ

Belediyenin iştirak şirketi KENT A.Ş'ın paravan olarak kullanıldığı, müteahhitlerden iskan ve yapı ruhsatı karşılığı rüşvet alındığı iddia edildi.

İskan ruhsatı için talep edilecek rüşvet miktarlarını KENT A.Ş müdürü Nazım Akkoyunlu'nun belirlediği söyleniyor.

Üsküdar'da "rüşvet" mavisi! CHP haraca bağladığı müteahhitleri renklere ayırdı | Bavuldan çıkan milyonlarda "Ekosistem" izi-3



RÜŞVETİN RENGİ MAVİ!

Öte yandan haraca bağlanan müteahhitler renklere göre kategorize edildi. Bu doğrultuda KENT A.Ş. ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında renk koduyla iletişim sistemi kuruldu.

"Mavi" anlaşmayı, "Kırmızı" pazarlıkta sorun olduğunu, "Yeşil" görüşme yapılmadığını, "Turuncu" ise sürecin devam ettiğini gösterdi.

Excel tablosundaki mavi listede yer alanların rüşvet karşılığı iskan aldığını söyleniyor.

BALYA BALYA PARALARDA "EKO"SİSTEM İZİ

Zanlılardan Burçin Çevik'in evinde valizde 4.5 milyon TL nakit ele geçirildi.

Çevik'in İstanbul Planlama Ajansı'nda (İBB) çalıştığı ancak Üsküdar Belediyesi'nde 'iş takibi' yaptığı tespit edildi.

Üsküdar'da "rüşvet" mavisi! CHP haraca bağladığı müteahhitleri renklere ayırdı | Bavuldan çıkan milyonlarda "Ekosistem" izi-4



Bahse konu şahıs için Ekrem İmamoğlu'nun Üsküdar Belediyesi'ndeki komiseri değerlendirmeleri yapılıyor. Bavul içindeki paraların ise SİSTEM'in rüşvet geliri olup olmadığı sorgulanıyor.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci



İSİM İSİM GÖZALTI LİSTESİ

FİLİZ DEVECİ - BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

NAZIM AKKOYUNLU - KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU - KENT A.Ş. MİMARI

ÖZGÜR CEYLAN - KENT A.Ş. MİMARI

HAKAN YAVUZ - YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ

AHMET İŞMAN - İŞ TAKİPÇİSİ

VEYSEL KÖSE - İŞ TAKİPÇİSİ

CEYHAN HAN - İŞ TAKİPÇİSİ

BURÇİN ÇEVİK - İŞ TAKİPÇİSİ

YASİN KARABAŞ - İŞ TAKİPÇİSİ

ENGİN ARAZ - MÜTEAHHİT

SİNAN SARIOĞLU - MÜTEAHHİT

KADİR KARADAĞ - MÜTEAHHİT

UFUK GÜNDÜZ - MÜTEAHHİT

EYÜP MERİÇ - MÜTEAHHİT

MURAT ARMAĞAN - MÜTEAHHİT

HAKAN MANSIZ - MÜTEAHHİT

ERDEM ALKAN - MÜTEAHHİT

YILMAZ KOZAN - MÜTEAHHİT

MEHMET ATİLLA GÜNERİ - MÜTEAHHİT

