Kira sözleşmesine ilişkin detayları da paylaşan Gül, aracın 3'ünde sabah saat 08.30'da kiralandığını, normalde aynı gün akşam 20.30'da teslim edilmesinin planlandığını ancak bir gün uzatma talep edildiğini aktardı. Buna göre aracın tesliminin bir sonraki gün akşam saatlerinde yapılması bekleniyordu.

Sözleşmede kiralama bedelinin 5 bin 300 lira olarak belirlendiği, uzatma talebiyle birlikte yaklaşık 2 bin lira ek ücret alınmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca sözleşmede kiralayan kişinin kimlik bilgilerinin eksiksiz şekilde yer aldığı vurgulayan Gül şöyle devam etti:

Ancak daha sonra bu terör eylemi için kullanıldığını öğrendi kiralama şirketi sahipleri. Onlar da hemen polisle bilgileri paylaştılar; aracın kendilerinden çıktığı bilgisini paylaştılar. Ve buraya geldiklerinde aslında onlarla alakalı hiçbir şüphede de bulunmadılar çünkü her şey olağan akışındaydı, bir suç kaydı yoktu. Tüm bilgileri sisteme, devletin sistemlerine girilmişti, bir olumsuzluk görülmemişti. Sıradan bir kiralama rutini olarak aslında buradaki işletmecilerin karşısına çıkmıştı ve onlar da şu anda aracı teslim almayı bekliyorlar.