İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınlarında teröristler polis ekiplerine saldırdı. 2 polis memuru yaralandığı alçak olayda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri etkisiz hale getirildi, diğer iki saldırganın yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.
SALDIRGANLARIN KİMLİK BİLGİLERİ
Yapılan ilk incelemeler ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda çarpıcı detaylara ulaşıldı: Öldürülen saldırganın, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Saldırganlardan ikisinin kardeş olduğu belirlendi. Teröristlerden birinin emniyet kayıtlarında uyuşturucu suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.
SALDIRIDA KULLANILAN KİRALIK ARACIN İZİ KAMERADA
Kısa süreli görüntü kaydında, saldırganlardan Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30'da kiralandığı belirlenen aracın, işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 20.43 sıralarında iş yeri sahasından çıkış yaparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.
İZMİT'TEN KİRALIK ARAÇLA GELDİLER
Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği olayda A Haber Muhabiri Yusuf Gül'ün aktardığına göre, saldırıyı gerçekleştiren şahısların olayda kullandıkları aracı kiraladıkları belirlendi. A Haber ekibi, söz konusu aracın kiralandığı noktaya giderek incelemelerde bulundu ve araca ait faturaya ulaştı.
"AİLEM İÇİN KİRALIYORUM" DEMİŞ
Saldırgan O.Ç., araç kiralama şirketine "ailem için kiralıyorum" diyerek başvurdu. İş yerinde oturarak pazarlık yaptığı ve ardından kimlik bilgilerinin alınarak KABİS sistemine giriş yapıldığı belirtildi. Tüm işlemlerin ardından araç kiralanarak bölgeden ayrıldı.Terörün lojistik oyunu: "Suç kaydı yok, KABİS'te temiz çıktı"
UZATMA TALEP ETMİŞLER
Kira sözleşmesine ilişkin detayları da paylaşan Gül, aracın 3'ünde sabah saat 08.30'da kiralandığını, normalde aynı gün akşam 20.30'da teslim edilmesinin planlandığını ancak bir gün uzatma talep edildiğini aktardı. Buna göre aracın tesliminin bir sonraki gün akşam saatlerinde yapılması bekleniyordu.
Sözleşmede kiralama bedelinin 5 bin 300 lira olarak belirlendiği, uzatma talebiyle birlikte yaklaşık 2 bin lira ek ücret alınmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca sözleşmede kiralayan kişinin kimlik bilgilerinin eksiksiz şekilde yer aldığı vurgulayan Gül şöyle devam etti:
Ancak daha sonra bu terör eylemi için kullanıldığını öğrendi kiralama şirketi sahipleri. Onlar da hemen polisle bilgileri paylaştılar; aracın kendilerinden çıktığı bilgisini paylaştılar. Ve buraya geldiklerinde aslında onlarla alakalı hiçbir şüphede de bulunmadılar çünkü her şey olağan akışındaydı, bir suç kaydı yoktu. Tüm bilgileri sisteme, devletin sistemlerine girilmişti, bir olumsuzluk görülmemişti. Sıradan bir kiralama rutini olarak aslında buradaki işletmecilerin karşısına çıkmıştı ve onlar da şu anda aracı teslim almayı bekliyorlar.