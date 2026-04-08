MGK'da gündem İstanbul'daki terör saldırısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu İstanbul'daki terör saldırısı, Orta Doğu'da savaş, Terörsüz Türkiye ve Gürcistan'da düşen uçak gündemiyle bugün Beştepe'de toplanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu bugün saat 15'te Beştepe'de toplanacak.

ANA GÜNDEM TERÖR SALDIRISI

Ana gündem başlığı, İstanbul Levent'te polise yönelik düzenlenen terör saldırısı olacak. Devam eden soruşturma kapsamında elde edilen son bulgular MGK'da ele alınacak.

SAVAŞIN BÖLGEYE YANSIMALARI ELE ALINACAK

ABD-İsrail İran savaşı ve Orta Doğu'daki ateş çemberi Milli Güvenlik Kurulu gündeminin üst sıralarında yer alacak. Yürütülen barış diplomasisinin yanı sıra, Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler masaya yatırılacak.

KARARGAHLARDAKİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLECEK

MGK'da, Adana ve Karadeniz'de kurulması planlanan NATO karargahlarına ilişkin değerlendirme yapılacak. Karargahlardaki hazırlık çalışmaları görüşülecek. Türkiye'nin milli güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda atılacak ilave adımlar gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE MASADA OLACAK

Terörsüz Türkiye süreci de Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde olacak. 1,5 yılın geride kaldığı tarihi süreçte, sahadaki gelişmeler mercek altına alınacak. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, istihbarat ve güvenlik birimlerinin verileri eşliğinde ele alınacak.

DÜŞEN C-130'UN ÖN RAPORU MGK'NIN GÜNDEMİNDE

MGK'da, Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin ön rapor da görüşülecek. Ön raporun, Beştepe'de toplantıda değerlendirilmesinin ardından yarın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

