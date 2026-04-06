CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel danışmanı ve MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan , 23 yaşındaki üniversite öğrencisi D.Ç.'ye yönelik " nitelikli cinsel taciz " suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın iş arayışı sürecinde başlayan iletişimi, Arkan'ın sistematik baskı ve taciz mesajlarıyla kabusa dönüştü. Mahkemede savunma yapan 63 yaşındaki Arkan'ın, attığı skandal mesajları "sevginin gücü" ve "espri" diyerek savunması pes dedirtti.

ENGEL YOK DEMEK Kİ RIZASI VAR!

Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen duruşmada savunma yapan CHP'li Levent Arkan, iş görüşmesi bahanesiyle iletişime geçtiği 23 yaşındaki D.Ç.'ye karşı takındığı tutumu mahkemede "hayranlık" olarak pazarlamaya çalıştı. Arkan, aradaki 40 yaş farka rağmen yaptığı savunmada, "Ben müşteki ile görüşmedim ancak kendisi ile yaptığım görüşmelerde zeki olması benim dikkatimi çekti. Kendisine karşı insani bir sevginin oluşmasına neden oldu. Ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum." dedi.

Arkan, taciz içerikli mesajlarına karşılık mağdurun kendisini engellememesini "rıza" göstergesi olarak sunması mide bulandırdı. Levent, mağdur D.Ç.'nin mesafesini koruma çabasını aleyhine kullanarak savunmasında şu iddialarda bulundu:

"Müşteki mesajların ilk başında samimi bir şekilde davranırken sonradan kendisini geri çekti ancak doğrudan engelleme veya mesajları kesme imkanı varken bunu yapmayarak mesajlarıma kısmen de olsa cevap verdi. Kendisi beni engellenmiş olsaydı ve bende farklı yöntemlerle kendisine ulaşmaya çalışa idim bu düşüncede olabilirdiniz."