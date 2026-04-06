CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel danışmanı ve MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi D.Ç.'ye yönelik "nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın iş arayışı sürecinde başlayan iletişimi, Arkan'ın sistematik baskı ve taciz mesajlarıyla kabusa dönüştü. Mahkemede savunma yapan 63 yaşındaki Arkan'ın, attığı skandal mesajları "sevginin gücü" ve "espri" diyerek savunması pes dedirtti.
Türkiye'nin konuştuğu skandalda CHP'li Arkan'ın savunmasının satır aralarındaki pişkinliği Takvim.com.tr gözler önüne seriyor…
ENGEL YOK DEMEK Kİ RIZASI VAR!
Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen duruşmada savunma yapan CHP'li Levent Arkan, iş görüşmesi bahanesiyle iletişime geçtiği 23 yaşındaki D.Ç.'ye karşı takındığı tutumu mahkemede "hayranlık" olarak pazarlamaya çalıştı. Arkan, aradaki 40 yaş farka rağmen yaptığı savunmada, "Ben müşteki ile görüşmedim ancak kendisi ile yaptığım görüşmelerde zeki olması benim dikkatimi çekti. Kendisine karşı insani bir sevginin oluşmasına neden oldu. Ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum." dedi.
Arkan, taciz içerikli mesajlarına karşılık mağdurun kendisini engellememesini "rıza" göstergesi olarak sunması mide bulandırdı. Levent, mağdur D.Ç.'nin mesafesini koruma çabasını aleyhine kullanarak savunmasında şu iddialarda bulundu:
"Müşteki mesajların ilk başında samimi bir şekilde davranırken sonradan kendisini geri çekti ancak doğrudan engelleme veya mesajları kesme imkanı varken bunu yapmayarak mesajlarıma kısmen de olsa cevap verdi. Kendisi beni engellenmiş olsaydı ve bende farklı yöntemlerle kendisine ulaşmaya çalışa idim bu düşüncede olabilirdiniz."
REZİLLİK SEVGİ GÜCÜYMÜŞ
Dosyaya giren ve mağdura "Dolayısıyla bir gün D. Arkan olursan şaşırma" şeklinde attığı mesajı "espri" olarak nitelendiren CHP'li Arkan, çirkin ifadeleri "sevginin gücüyle" açıklamaya çalıştı. Arkan savunmasında, "Ben genel olarak sevginin gücünden bahsetmek istemiştim. Bunu normal insan hayatında ya da ticari hayatta da bu şekilde düşündüğüm için mesajlarda geçtiği şekilde ifade etmiştim. Amacım müştekiye evlenme teklifi etmek değildir... Mesajlarda geçen 'Dolayısıyla bir gün Dilara Arkan olursan şaşırma' şeklindeki söylemim önceki mesajlarımdan sonra yapılmış bir espri mahiyetindedir." dedi.
Arkan, savunması sırasında tuhaf şekilde devam eden bir başka ceza davasına atıfta bulunarak, taciz suçlamasının kendisi için "kabul edilemez" olduğunu savundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolayısıyla hakkında kovuşturma bulunduğunu ifade eden ve bu suçtan ceza alsa dahi "anlaşılabilir" olduğunu ima eden CHP'li Arkan, sapık mesajlarına "Türkçe'nin nereye çekilirse oraya gidebilecek yapıda olmasını" gerekçe gösterdi.
Arkan şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan yargılamam son aşamaya gelmiş durumdadır. Ancak taciz gibi bir suçla anılmak benim için kabul edilemez bir durumdur. 'Benim sana güvendiğim kadar sen de bana güvenirsen varacağın yer hak ettiğin hayat olacak, dolayısıyla o işi hemen bırak, biletlerini göndereyim yanıma gel, özetle sana haydi diyorum ayrı geçirdiğimiz günlere yazık' şeklindeki sözü de yine müştekinin kendisine farklı işler yüklenmesinden dolayı yaptığı serzenişe karşılık olarak söylemiştim. Bir önceki mesaja baktığınızda müşteki işi ile ilgili bir takım şikayetlerde bulunmuştur. Türkçe nereye çekmek isterseniz olaya gidebilecek bir yapıdadır. Benim burada kullandığım ifadeler cinsel amaç içermemektedir. Müşteki benimle telefonda yaptığı görüşmelerde benim gibi sıcak ve samimi şekilde konuşuyordu ancak aramızda sevgililik durumu söz konusu değildi. Konuşmaların geneline bakıldığında müştekiyi istemeye ilişkin en ufak ima dahi yoktur."
SİYASİ KURGU YALANI
D.Ç.'nin şikayetini "siyasi kurgu" olarak nitelendiren Arkan, mağdurun bir noktadan sonra iletişimi kesmesini doğal tepki olarak değil, "komplo" olarak sundu. 63 yaşında olduğunu belirten Arkan, "Ben 63 yaşındayım. Bugüne kadar başka herhangi kimse ile bu yönde en ufak bir emare ile karşılaşmadım. Müştekinin benimle iletişim kurması, muhabbetimizi belli bir seviyeye getirmesi ve sonrasında birden keserek şikayetçi olması siyasi bir kurgu gibi olduğu hissi oluşturmuştur." dedi.
'WHATSAPP'IK MESAJLAR ELE VERDİ
Arkan'ın mahkemedeki beyanları ile WhatsApp kayıtları arasındaki devasa çelişki hakimlikten kaçmadı. Mahkemede, "Hiçbir şekilde müştekiye iş vaadiyle yaklaşmadım" diyen Arkan'ın, genç kıza attığı mesajlarda tam tersini söylediği belgelendi. İşte o mesajlardan bazıları:
- "Yarın ver istifanı gerisini bana bırak"
- "Ben varken o işe hiçbir ihtiyacın yok olamaz"
- "Biletlerini göndereyim yanıma gel"
ŞİFRESİNİ VERMEDİ 'ÖZEL HAYAT' DEDİ
Suçsuz olduğunu ve mesajlarını inkar etmediğini savunan Arkan, buna rağmen soruşturmanın en kritik delili olan cep telefonunun şifresini paylaşmayı reddetti. Bu tavrını kişisel verilerin korunmasına dayandıran Arkan, "Cep telefonu şifremi vermeme sebebim telefonumda kurumsal, özel, ticari yazışmalar olmasıdır... KVKK ve özel hayatın gizliliğinin ihlali sebebiyle cep telefonumun şifresini bahsettiğim bu gerekçelerle vermek istemiyorum." diye konuştu.
MAĞDURA YATTI
Arkan, 23 yaşındaki genç kıza yönelik ısrarlı mesajlarını ve "yanıma gel" baskılarını "iyilik" gibi sunarak pes dedirtti. Kendisini zor durumda kalmış hayırsever gibi konumlandıran Arkan, "İyilikten maraz doğar durumu şu an söz konusu olmuştur" ifadesiyle mağdur rolüne bürünmeye kalktı.
Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliği; şüphelinin ikrarı, mesaj içerikleri, mağdurun şikayeti ve şüphelinin bulunduğu mevkiyi göz önüne alarak, "mağdur üzerinde baskı kurma ihtimali" ve "adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle Levent Arkan'ın tutuklanmasına karar verdi.
