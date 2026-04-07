Hava sıcaklıklarında sert düşüş kapıda. İstanbul'da cuma günü termometrelerin yaklaşık 10 derece birden gerilemesi beklenirken, Ankara'da kar yağışı öngörülüyor. Ülke genelinde geniş bir alanda etkili olacak yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski de dikkat çekiyor. Meteoroloji yetkilileri, ani hava değişimine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ve Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ile Sakarya çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, vatandaşların dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece arasında hissedilir şekilde azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında, ayrıca Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

BAŞKENTTE BAHAR KISA SÜRDÜ

Ankara'da bahar havası yerini yeniden soğuk ve yağışlı günlere bırakıyor. Meteorolojik tahminlere göre başkentte önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla etkili olacak yağışların, genellikle sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Ancak cuma günüyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağışların yer yer kara dönüşeceği öngörülüyor.

ANKARA'YA YENİDEN KAR GELİYOR

Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 9 derece civarında seyredeceği Ankara'da, özellikle hafta sonuna doğru soğuk hava daha da etkisini artıracak. Cumartesi günü sabah saatlerinde sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken, yetkililer ani sıcaklık değişimleri ve olası buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.