Partey zamanı

Sarı Kanarya'da yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. İngiliz medyasında çıkan habere göre Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için İngiliz devinin kapısını çaldı ve transfer için nabız yokladı.

Sportif Direktör Mario Branco'nun Partey için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi. Yıldız oyuncunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın seçenekleri arasında bulunmaması nedeniyle İspanyol teknik adamın Ganalı oyuncudan ümidi kestiği belirtiliyor.