PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Erik Lamela atağı!

Siyah- Beyazlılar’ın Sevilla’nın yıldızı Erik Lamela için nabız yokladığı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
Erik Lamela atağı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Sevilla'nın Arjantinli sağ kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgilendiği iddia edildi. Arjantin basınından Tyc Sports'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar Lamela için görüşmelerde bulundu ve resmi teklif yapma hazırlığında. Haberde, 32 yaşındaki oyuncunun bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Sevilla'da gözden düştüğü vurgulandı. Lamela mayıs ayı başında sağ diz iç yan bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Bu sezon 19 maça çıkan Lamela 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Arjantinli sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. River Plate altyapısından yetişen yıldız futbolcu, 2011 yılında 17 milyon Euro bonservisi bedeliyle Roma'ya, 2013 yılında ise 30 milyon Euro'ya İngiltere'nin güçlü takımlarından Tottenham'a transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 47 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Lamela 8 yıllık İngiltere macerasının ardından 2021 yılında Sevilla ile anlaşmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meclis’te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu
Türk Telekom
Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak?
Ünlü sunucunun 3 yaşındaki çocuğuna şiddet! Dayakçı dadıyı komşular ihbar etti
FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Rolex’ler sahte çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Rapor tamamlandı bundan sonrası yargıda | 1 kişi daha gözaltına alındı
CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel’i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız
Türkiye ile Çin arasında ’Enerji Dönüşümü’ anlaşması imzalandı: İş birliğini geliştireceğiz | Çinli şirketlerle kritik görüşme
Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma’ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı
Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’ye şok gönderme! Derbi sonrası ortaya çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da Filistin protestosu: Sen Gazze Kasabı olarak hatırlanacaksın
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin naaşı Tahran’a getirildi | Türkiye’den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı! Serdar Sertçelik için....
Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu
Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket
SON DAKİKA