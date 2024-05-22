Erik Lamela atağı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Sevilla'nın Arjantinli sağ kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgilendiği iddia edildi. Arjantin basınından Tyc Sports'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar Lamela için görüşmelerde bulundu ve resmi teklif yapma hazırlığında. Haberde, 32 yaşındaki oyuncunun bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Sevilla'da gözden düştüğü vurgulandı. Lamela mayıs ayı başında sağ diz iç yan bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Bu sezon 19 maça çıkan Lamela 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Arjantinli sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. River Plate altyapısından yetişen yıldız futbolcu, 2011 yılında 17 milyon Euro bonservisi bedeliyle Roma'ya, 2013 yılında ise 30 milyon Euro'ya İngiltere'nin güçlü takımlarından Tottenham'a transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 47 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Lamela 8 yıllık İngiltere macerasının ardından 2021 yılında Sevilla ile anlaşmıştı.