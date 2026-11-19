İzmir'de cami duvarına çarpan otomobilde 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı: Hayatını kaybeden sürücü uzman çavuş çıktı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin cami duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren sürücü Emre Akbay'ın, Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek için memleketine geldiği öğrenildi. Dört ay önce evlendiği belirtilen Akbay'ın yanı sıra Enis ve Eyüp Çınar da kazada hayatını kaybetti. Yaralı Samet Çınar ise Ödemiş'teki ilk tedavisinin ardından İzmir'e sevk edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde cami duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Emre Akbay (31) yönetimindeki 45 HC 675 plakalı otomobil, sabaha karşı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Işık Mahallesi Camisi duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Samet Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Cenazeler, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AKBAY'IN UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Dört ay önce evlenen Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi.