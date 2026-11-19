Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emre Akbay'ın, uzman çavuş olduğu öğrenildi (Foto: AA)

AKBAY'IN UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Dört ay önce evlenen Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi.

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