Su fiyatlarındaki artışı farklı ekonomik göstergelerle karşılaştıran Türkyılmaz, diğer maliyet kalemlerinin de hesaba katılması gerektiğini savundu. Türkyılmaz, İBB yönetiminin uyguladığı tarife politikasının sosyal belediyecilik söylemiyle örtüşmediğini ileri sürdü.

İBB yönetiminin su fiyatlarını değerlendirirken dolar kurunu esas almasına tepki gösteren Türkyılmaz, "Matematikle savaş, kavga olmaz dediler ama maalesef matematikte seçmiş oldukları argüman ve kriter dolar. Onun dışındaki kriterler açısından durum nedir?" dedi.

İBB yönetiminin 2019'da daha ucuz su sözü verdiğini hatırlatan Türkyılmaz, konutlarda en düşük kademedeki birim su fiyatının yaklaşık 4 liradan 66,10 lira artı KDV'ye yükseldiğini söyledi. Türkyılmaz, 2019'dan bu yana artışın yüzde 1553'e ulaştığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin kasım ayı toplantıları kapsamında düzenlenen İSKİ Genel Kurulu'nda 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri görüşüldü. Oturumda söz alan Türkyılmaz, su fiyatlarındaki artışı ve faturalara her ay yansıyan otomatik zammı eleştirdi. Türkyılmaz, Cumhur İttifakı adına su ve atık su tarifelerindeki otomatik artışın kaldırılması için Meclis Başkanlığına teklif sundu.

"Vatandaşlarımızın ödeme gücünü ve suya erişim hakkını esas alan bir belediyecilik anlayışı gereği aylık otomatik zam uygulamasına derhal son verilmelidir."

Türkyılmaz, su ve atık su tarifelerinin yaklaşık iki yıldır Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarının aritmetik ortalamasına göre otomatik olarak güncellendiğini belirtti. Uygulamanın su faturalarına düzenli artış olarak yansıdığını söyleyen Türkyılmaz, Cumhur İttifakı'nın talebini şöyle dile getirdi:

CHP’li İBB’nin su zammı faturayı kabarttı! En düşük kademe 66,10 TL artı KDV.

ÜÇ PARTİ İMZA ATTI, TEKLİF OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Teklifte AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ve Büyük Birlik Partisi Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan'ın imzaları yer aldı.

Su ve atık su tarifelerinin TÜFE ile Yİ-ÜFE'nin aylık değişim oranlarının aritmetik ortalamasına göre her ay otomatik olarak güncellenmesini öngören hükümlerin uygulama esaslarından çıkarılması istendi. Önceki İSKİ Genel Kurulu kararlarında yer alan ve otomatik artışın devamını sağlayan hükümlerin de 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlükten kaldırılması talep edildi.

Teklif, İSKİ Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla reddedildi. Böylece su ve atık su tarifelerine her ay otomatik artış öngören hükümler yürürlükte kaldı.

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