Trump'ın Çin'de uyuyakaldığı anlar kamerada! Şi ile 2 saatlik derin sohbet: Hiçbir zaman problem yaşamayacağımızı düşünüyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde uyuyakaldı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in açılış konuşması sırasında Trump'ın koltuğunda uyukladığı anlar kameralara yansıdı. Tarihi 3'lü zirve öncesi İran konusunda kimseden yardım istemeyeceklerini belirten Trump, Şi ile gece yaklaşık 2 saat sohbet ettiklerini ve birçok konuyu ele aldıklarını bildirdi. Çin ile "özel bir ilişkileri" olduğuna dikkati çeken Trump, "Sen ve ben görevde olduğumuz müddetçe, hiçbir zaman problem yaşamayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen APEC Zirvesi'nde uyuyakaldı.
Trump, Xi Jinping konuşurken koltuğunda uyudu
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin açılışında konuştu. APEC'in kurulmasından bu yana geçen 30 yılda Asya-Pasifik bölgesinin hızlı bir ekonomik büyümeye tanıklık ettiğini söyleyen Şi, gelecekte de ekonomik entegrasyonun ilerletilmesinin, açık ve bütünleştirici iş birliğinin bölge ülkelerinin tercihi olması gerektiğini bildirdi.
TRUMP UYUYAKALDI
Trump ise Şi'nin konuşması sırasında yorgunluktan uyuyakaldı. O anlar kameralara yansırken ABD Başkanı'nın açılış toplantısında yaptığı açıklamalar zirveye damga vurdu
KİMSEDEN YARDIM İSTEMEYECEĞİM
Çin'de Amerikan basınına açıklamada bulunan Trump, kendisine yöneltilen, "İran'daki savaşı sona erdirmek için Çin veya Rusya'dan yardım talep etmeyi planlıyor musunuz?" sorusunu, "Biliyorsun, bizim yardıma ihtiyacımız yok. İranlılar anlaşma yapmak istiyor. Bu yüzden yardıma ihtiyacım yok. " diye yanıtladı.
İran ile imzalanan mutabakat zaptını "zaman kaybı" olarak değerlendiren Trump, "Bu mutabakat bir hata değildi. Bu süreçte İran'ı daha iyi tanıdık. Onların güvenilir olmadıklarını anladık" ifadelerini kullandı.
Trump, Çin ile ilişkileri konusunda ise "Çin ile muhteşem bir ilişkim var. Bu dostluk ve saygı ilişkisi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping beni havalimanında bizzat karşıladı ve böyle bir şey ülke tarihinde daha önce görülmedi. Bu, Çin için büyük bir kazanım, bizim için de büyük bir kazanım" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi öncesinde, her iki ülkenin de Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını ve İran'ın nükleer silah sahibi olamamasını sağlamakla ilgilendiğini söyledi.
Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'in Şıncın kentinde Şi ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Trump, Şi ile "olağanüstü bir kişisel ilişki" kurduklarını, bunun bazılarını rahatsız ettiğini ancak kendisinin son derece mutlu olduğunu dile getirerek, "Ticaretten yatırıma, bölgesel konulardan dünya barışına ABD ve Çin öncülük etti. Başka kimse başka hiçbir yerde bizim yaptığımızı yapamaz." ifadesini kullandı.
"ÇİN İLE ADİL İLİŞKİYİ KURDUK"
ABD ve Çin arasındaki ilişkinin önceden "çok dengesiz" olduğunu belirten Trump, "Başkanlarımız görevlerini yapmadı ancak biz istediğimiz adil ilişkiyi kurduk." dedi.
Şİ İLE 2 SAAT SOHBET ETTİK
Şi ile gece yaklaşık 2 saat sohbet ettiklerini ve birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Trump, "Şimdi de görüşeceğiz ve bunun çok verimli olacağına inanıyorum." diye konuştu.
Trump, İran konusunda, "Hem ABD hem de Çin, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını ve İran'ın nükleer silah sahibi olamamasını sağlamak konusunda ilgili. Bu iki konuda çok güçlü hissediyoruz." ifadesini kullandı.
Fentanil krizini sona erdirmenin de gündemlerinden biri olduğunu belirten Trump, deniz yoluyla taşınan fentanil oranını yüzde 97 düşürdüklerini savundu.
Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda yardım etmek istiyoruz. Bu savaşın sona ermesini arzu ediyoruz. Sanırım ikimiz adına da bu konuda oldukça net bir şekilde konuşabilirim." dedi.
ÜÇLÜ ZİRVEYİ DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla ilerleyen saatlerde 3'lü bir toplantı yapacaklarını anımsatan Trump, "Bunu dört gözle bekliyorum. Putin ile küçük bir toplantı yaptım. (Üçlü toplantı) Bunun başarılı bir toplantı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Çin ile "özel bir ilişkileri" olduğuna dikkati çeken Trump, Şi'ye dönerek "Sen ve ben görevde olduğumuz müddetçe, hiçbir zaman problem yaşamayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.