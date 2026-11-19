Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin açılışında konuştu. APEC'in kurulmasından bu yana geçen 30 yılda Asya-Pasifik bölgesinin hızlı bir ekonomik büyümeye tanıklık ettiğini söyleyen Şi, gelecekte de ekonomik entegrasyonun ilerletilmesinin, açık ve bütünleştirici iş birliğinin bölge ülkelerinin tercihi olması gerektiğini bildirdi.

Çin'de Amerikan basınına açıklamada bulunan Trump, kendisine yöneltilen, "İran'daki savaşı sona erdirmek için Çin veya Rusya'dan yardım talep etmeyi planlıyor musunuz?" sorusunu, "Biliyorsun, bizim yardıma ihtiyacımız yok. İranlılar anlaşma yapmak istiyor. Bu yüzden yardıma ihtiyacım yok. " diye yanıtladı.

Trump, Çin Devlet Başkanı konuşurken uyuyakaldı. (Foto: Sosyal medya) TRUMP UYUYAKALDI Trump ise Şi'nin konuşması sırasında yorgunluktan uyuyakaldı. O anlar kameralara yansırken ABD Başkanı'nın açılış toplantısında yaptığı açıklamalar zirveye damga vurdu KİMSEDEN YARDIM İSTEMEYECEĞİM

ABD Başkanı Donald Trump (Foto: Reuters)

İran ile imzalanan mutabakat zaptını "zaman kaybı" olarak değerlendiren Trump, "Bu mutabakat bir hata değildi. Bu süreçte İran'ı daha iyi tanıdık. Onların güvenilir olmadıklarını anladık" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin ile ilişkileri konusunda ise "Çin ile muhteşem bir ilişkim var. Bu dostluk ve saygı ilişkisi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping beni havalimanında bizzat karşıladı ve böyle bir şey ülke tarihinde daha önce görülmedi. Bu, Çin için büyük bir kazanım, bizim için de büyük bir kazanım" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi öncesinde, her iki ülkenin de Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını ve İran'ın nükleer silah sahibi olamamasını sağlamakla ilgilendiğini söyledi.

Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'in Şıncın kentinde Şi ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Trump, Şi ile "olağanüstü bir kişisel ilişki" kurduklarını, bunun bazılarını rahatsız ettiğini ancak kendisinin son derece mutlu olduğunu dile getirerek, "Ticaretten yatırıma, bölgesel konulardan dünya barışına ABD ve Çin öncülük etti. Başka kimse başka hiçbir yerde bizim yaptığımızı yapamaz." ifadesini kullandı.