Rusya'da uçuş krizi! Batrakov'un gelişi gecikebilir
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov'un milli takım kampından İstanbul'a dönüş planı, Krasnodar'da güvenlik nedeniyle uçuşların durdurulmasından etkilendi. Rusya-Venezuela maçında sakatlık yaşayan 21 yaşındaki futbolcu sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, havalimanındaki uçuş kısıtlamaları kaldırıldı.
Galatasaray'ın Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, milli takım arasının ardından İstanbul'a dönüşünde ulaşım sorunuyla karşı karşıya kaldı.
Rusya'nın Venezuela ile Krasnodar'da oynadığı hazırlık maçında forma giyen genç futbolcunun dönüş programı, bölgedeki hava trafiğine getirilen güvenlik kısıtlamaları nedeniyle aksama riskiyle karşılaştı.
KRASNODAR'DA UÇUŞLAR DURDURULDU
Krasnodar'daki uçuşların güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu duyuruldu.
Uçuşların yeniden başlamaması durumunda Rusya Milli Takımı oyuncularının kara yolu veya trenle farklı şehirlere ulaşmasının gündemde olduğu belirtildi.
Bu gelişme, Galatasaraylı Batrakov'un İstanbul'a planlanandan daha geç dönme ihtimalini ortaya çıkardı.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), 18 Kasım'da yaptığı açıklamayla Krasnodar Havalimanı'ndaki geçici uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.
Böylece havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına yeniden izin verildi.
BATRAKOV SAKATLIĞI HAKKINDA KONUŞTU
Öte yandan Batrakov, Rusya'nın Venezuela ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlık yaşadı.
Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan 21 yaşındaki oyuncuya saha kenarında sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden sahaya dönen Batrakov, karşılaşmaya devam etti.
Genç orta saha oyuncusu, mücadelenin 70. dakikasında yerini Matvey Kislyak'a bıraktı.
Maçın ardından Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Batrakov, sakatlığının ciddi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Her şey harika, ciddi değil, her şey yolunda. Bu milli takım kampı da milli takımdaki bu yıl da çok iyi geçti."