

Maçın ardından Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Batrakov, sakatlığının ciddi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her şey harika, ciddi değil, her şey yolunda. Bu milli takım kampı da milli takımdaki bu yıl da çok iyi geçti."

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