Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MSB, Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması, 11 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi bir helikopterimizin kaza kırıma uğraması ve 11 Kasım 2025'te düşen C-130 uçağımıza ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı. (Foto: AA)

TÜRKİYE-KATAR ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI



Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soru üzerine MSB şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ile iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, caydırıcılığın artırılması ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Anlaşma kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı hâlinde sağlanabilecek destek, ilgili tarafın açık talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi çerçevesinde ve karşılıklı mutabakatla belirlenecektir. Bu çerçevede anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda doğrudan asker gönderilmesi yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmamaktadır.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin siyasi kararlar, iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları veya yetkilendirdikleri temsilcilerinden oluşan Yüksek Stratejik Konseyde mutabakatla alınacaktır.