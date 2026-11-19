Paşinyan, Azerbaycan Ermenilerinin geri dönüş hakkının savunulması durumunda yaklaşık 300 bin Azerbaycanlının Ermenistan'a geri dönüş hakkının da gündeme geleceğini belirtti.

Anayasa değişikliklerine karşı çıkan muhalefete de seslenen Paşinyan, Azerbaycan Ermenilerinin geri dönüş hakkına ilişkin tartışmalara değindi.

Ermenistan hükümeti, yeni anayasa çalışmasını ülkenin uluslararası alanda tanınan sınırları çerçevesinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriyor. MUHALEFETE AZERBAYCANLILARIN GERİ DÖNÜŞ HAKKINI HATIRLATTI

Ülkede devam eden anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin takvimi de paylaşan Paşinyan, yeni anayasa taslağının ilk metninin gelecek hafta yayımlanacağını açıkladı.

Paşinyan, Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki ifadelerin ülkesini çatışmacı bir anlayışa sürüklediğini savundu. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)

"GELECEK SEÇİMLERDE BAŞBAKAN ADAYI OLMAYACAĞIM"

Paşinyan, muhalefete anayasa değişikliklerini halkoyuna sunma çağrısında bulunarak siyasi geleceğine ilişkin de açıklama yaptı.

Başbakan adaylığı konusunda şartlı bir taahhütte bulunan Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Ermenilerinin geri dönüş hakkını savunduğunuzda yaklaşık 300 bin Azerbaycanlının Ermenistan'a geri dönüş hakkı da gündeme gelecektir. Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki mevcut ifadelerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Anayasa değişikliklerini referanduma götürelim. (Bunu kabul ederseniz) Gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağım."

Paşinyan, 19 Kasım'daki Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca yeni anayasanın referandumda reddedilmesi halinde istifa edeceğini, kabul edilmesi halinde ise sonraki seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı.