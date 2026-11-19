Paşinyan'dan tarihi anayasa mesajı: Türkiye'den toprak talebi anayasadan çıkarılsın
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan "Batı Ermenistan" ifadesinin Türkiye'nin doğu bölgelerini tanımladığını belirterek anayasa değişikliği çağrısında bulundu. Söz konusu ifadenin Ermenistan'ı çatışmacı bir anlayışa sürüklediğini söyleyen Paşinyan, yeni anayasada Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yapılmaması gerektiğini açıkladı. Yeni anayasa taslağının ilk metninin gelecek hafta yayımlanacağını duyuran Paşinyan, muhalefete referandum çağrısı yaparak başbakan adaylığı konusunda da şartlı bir taahhütte bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Türkiye'ye yönelik toprak iddialarıyla ilişkilendirilen anayasal ifadeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlar Kurulu toplantısında devam eden anayasa tartışmalarını değerlendiren Paşinyan, 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nde bulunan "Batı Ermenistan" kavramının Türkiye'nin doğu bölgelerini ifade ettiğini söyledi.
Mevcut anayasanın Bağımsızlık Bildirgesi'ne yaptığı atıfların kaldırılmasını isteyen Paşinyan, yeni anayasa taslağının ilk metninin gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
"BATI ERMENİSTAN" TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNU TANIMLIYOR
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ülkesinin 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ni gündeme taşıdı.
Mevcut anayasada söz konusu belgeye atıflar bulunduğunu hatırlatan Paşinyan, bildirgedeki ifadelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Paşinyan, şu açıklamayı yaptı:
"Bağımsızlık Bildirgesi'nde 'Batı Ermenistan' gibi kavramlar yer alıyor. 'Batı Ermenistan'ın karşılığı Türkiye'nin doğu bölgeleridir. Bu belge Ermenistan'ı çatışmacı bir mantık içine sokuyor. Dolayısıyla yeni anayasada Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf bulunmamalıdır."
YENİ ANAYASADA BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ'NE ATIF İSTEMİYOR
Ermenistan Başbakanı, ülkesinin yeni anayasa hazırlıklarında 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nin konumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Bildirgedeki ifadelerin Ermenistan'ı çatışmacı bir anlayış içerisinde tuttuğunu savunan Paşinyan, yeni anayasada bu belgeye atıf yapılmaması gerektiğini söyledi.
Paşinyan'ın açıklamaları, Ermenistan'ın anayasal düzeninde Türkiye'nin doğu bölgeleriyle ilişkilendirilen tarihsel kavramların nasıl ele alınacağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
YENİ ANAYASA TASLAĞI GELECEK HAFTA YAYIMLANACAK
Ülkede devam eden anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin takvimi de paylaşan Paşinyan, yeni anayasa taslağının ilk metninin gelecek hafta yayımlanacağını açıkladı.
Ermenistan hükümeti, yeni anayasa çalışmasını ülkenin uluslararası alanda tanınan sınırları çerçevesinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriyor.
MUHALEFETE AZERBAYCANLILARIN GERİ DÖNÜŞ HAKKINI HATIRLATTI
Anayasa değişikliklerine karşı çıkan muhalefete de seslenen Paşinyan, Azerbaycan Ermenilerinin geri dönüş hakkına ilişkin tartışmalara değindi.
Paşinyan, Azerbaycan Ermenilerinin geri dönüş hakkının savunulması durumunda yaklaşık 300 bin Azerbaycanlının Ermenistan'a geri dönüş hakkının da gündeme geleceğini belirtti.
Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki mevcut ifadelerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini yineleyen Ermenistan Başbakanı, anayasa tartışmalarının referandumla sonuçlandırılmasını önerdi.
"GELECEK SEÇİMLERDE BAŞBAKAN ADAYI OLMAYACAĞIM"
Paşinyan, muhalefete anayasa değişikliklerini halkoyuna sunma çağrısında bulunarak siyasi geleceğine ilişkin de açıklama yaptı.
Başbakan adaylığı konusunda şartlı bir taahhütte bulunan Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan Ermenilerinin geri dönüş hakkını savunduğunuzda yaklaşık 300 bin Azerbaycanlının Ermenistan'a geri dönüş hakkı da gündeme gelecektir. Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki mevcut ifadelerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Anayasa değişikliklerini referanduma götürelim. (Bunu kabul ederseniz) Gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağım."
Paşinyan, 19 Kasım'daki Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca yeni anayasanın referandumda reddedilmesi halinde istifa edeceğini, kabul edilmesi halinde ise sonraki seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı.
GÖZLER ERMENİSTAN'IN YENİ ANAYASA TASLAĞINDA
Paşinyan'ın Türkiye'nin doğu bölgelerini tanımladığını söylediği "Batı Ermenistan" ifadesine ilişkin açıklamaları, yeni anayasa hazırlıklarında Bağımsızlık Bildirgesi'ne yapılacak atıfları öne çıkardı.
Ermenistan Başbakanı'nın söz konusu belgeye yeni anayasada yer verilmemesi gerektiği yönündeki çağrısının ardından, gelecek hafta yayımlanacak taslak metinde nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu oldu.
Anayasa değişikliğinin nihai içeriği ve referandum süreci ise yapılacak çalışmaların ardından netleşecek.