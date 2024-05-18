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Aslan'a sürpriz 10 numara

Güney Amerikalılar, G.Saray’ın Deportes Tolima’da oynayan Yeison Guzman’ı transfer etmek istediğini ve Avrupa ekipleriyle yarıştığını iddia etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
Aslan’a sürpriz 10 numara

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Juan David Alvis, 10 numaraya takviye yapmayı planlayan Cimbom'un Deportes Tolima'da yakalayan ve Kolombiya Ligi'nin en değerli oyuncularından biri olarak gösterilen 26 yaşındaki Yeison Guzman'ı istediğini yazdı.

Guzman'a ayrıca Boca Juniors, Milan, Atletico Madrid ve Arsenal'in de ilgi gösterdiği öne sürüldü. Guzman'ın kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam ediyor. Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 1.70 boyundaki Kolombiyalı, bu sezon 13 maçta 8 gol, 3 asist üretti.

YÜKSELİŞTE BİR YILDIZ
Yeison Guzman'a güncel verilere göre; 3 milyon Euro biçiliyor. Ancak; oyuncu için yeni bir bonservis belirleneceği belirtiliyor.

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