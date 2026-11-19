AK Parti'ye katılan Büşra Özdemir'den ilk mesaj! Başkan Erdoğan'a teşekkür: Antalya için önemli bir adım attık
CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti'ye katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı Özdemir, katılımının ardından yaptığı açıklamada Antalya'daki yatırımların hızlandırılacağını belirtti. Ayrıca Özdemir, Başkan Erdoğan için, "Şahsıma gösterdiği güven ve destek için teşekkür ediyorum" ifadelerini aktardı.
CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ile Yeni Parti'den ayrılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı iki büyükşehir belediye başkanının yanı sıra 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı.
BÜŞRA ÖZDEMİR'DEN PAYLAŞIM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, AK Parti'ye katılışı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Özdemir, şu ifadeleri aktardı:
"Antalya'ya hizmet etme sorumluluğuyla şehrimizin geleceği için önemli bir adım attık. Merkezi yönetimle yürüttüğümüz iş birliğini daha da güçlendirerek bekleyen yatırımlarımızı hızlandıracak, başladığımız işleri tamamlayacak ve şehrimize yeni hizmetler kazandıracağız. Antalya hepimizin. Şehrimizin çözüm bekleyen meselelerini ortak akıl ve dayanışmayla ele alacak, kimseyi ayırmadan 19 ilçemizin her mahallesi için çalışacağız.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
"Bu şehre emek veren herkesle birlikte Antalya için daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsıma gösterdiği güven ve Antalya'mıza verdiği destek için teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun."