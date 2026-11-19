"Antalya'ya hizmet etme sorumluluğuyla şehrimizin geleceği için önemli bir adım attık. Merkezi yönetimle yürüttüğümüz iş birliğini daha da güçlendirerek bekleyen yatırımlarımızı hızlandıracak, başladığımız işleri tamamlayacak ve şehrimize yeni hizmetler kazandıracağız. Antalya hepimizin. Şehrimizin çözüm bekleyen meselelerini ortak akıl ve dayanışmayla ele alacak, kimseyi ayırmadan 19 ilçemizin her mahallesi için çalışacağız.