Helin Kandemir'e küçük hayranlarından beklenmedik soru! "Sen kimsin?"
Genç oyuncu Helin Kandemir, yolda karşılaştığı küçük hayranlarıyla yaşadığı eğlenceli anlarla dikkat çekti. Miniklerin beklenmedik sorusu karşısında esprili bir yanıt veren Kandemir'in samimi tavırları izleyenleri gülümsetti.
Genç oyuncu Helin Kandemir, yolda karşılaştığı küçük takipçileriyle yaşadığı eğlenceli anlarla gündem oldu.
Miniklerin ünlü oyuncuya yönelttiği beklenmedik soru ve Kandemir'in verdiği esprili yanıt, izleyenleri gülümsetti.Helin Kandemir çocuklarla fotoğraf çektirdi
"BEN KİMİM Kİ BİLMİYORUM"
Yolda küçük takipçileriyle karşılaşan Helin Kandemir, aracının camından onlarla sohbet etti.
Miniklerin, "Sen kimsin?" sorusuna ünlü oyuncu, "Ben kimim ki bilmiyorum. Ay çok mutlu oldum sizi gördüğüme ya. Harika oldu" diyerek karşılık verdi.
"HADİ GEL O ZAMAN"
Küçük takipçilerinin "Hadi gel o zaman" sözleri üzerine Kandemir, "Dur, iniyorum" yanıtını verdi.
Kandemir, miniklerle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.
Ünlü oyuncunun miniklerle kurduğu samimi ve esprili diyalog, ortaya renkli görüntüler çıkardı. O anlar izleyenleri güldürdü.