Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylık kararını duyurdu. Seçilmeleri halinde önceliğin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım, "Bir tek şey söylüyorum, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum. Ben büyük hedefler koymuyorum. Türkiye'de şampiyonluk hedefi diyorum. Önce Türkiye'de şampiyonluk. Sonrasında bakarız. Önce Türkiye'de şampiyon olacağım. Çocuklar önemli. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım! dedi. Yapılacak seçimde başkan olması halinde 3 yıl görev yapacağını söyleyen Yıldırım, "3 seneden fazlasını istesem de yapamam. 6 senelik dinlenme bize bunları gösterdi" ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Mevcut başkan, ben Fenerbahçe'nin başkanı olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dedi. Hepimiz duyduk. Bu konuyu arkadaşlarımla iyice düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor! Ben bir laf üzerine geliyorum; 'Ben varken F.Bahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' sözü. F.Bahçe'nin en son kaybedeceği şey kazanma umudu olmalıdır. Bu kaybedildiğinde geri dönüş olmayacaktır. Parlak günlere geri dönüş için son duraktayız" dedi.

HODRİ MEYDAN

Aziz Yıldırım, "1 Milyar 950 Bin TL borç ile bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar. TL olarak 4 milyar borç var. Diğer borçlarla birlikte kulübün toplam 12 Milyar TL borcu var. 'Ekonomiyi düzelttik' diyorlar. Neyi düzelttin açıklayın, hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

DERBİYİ KAZANACAĞIZ

Kimseyle kavga etmeyeceğim dedim ama benimle kavga ederlerse ederim' sözlerini sarf eden Aziz Yıldırım, "Bu hafta derbiyi kazanacağız ve yeni bir süreç başlayacak" diye konuştu.