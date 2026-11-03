Ekim yeniden değerleme oranına göre 2027'de Pasaport, ehliyet, kimlik ve diğer harçlar ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni tutarlar...
2027 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak artışta esas alınan yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Yeni yılda pasaport, ehliyet ve kimlik ücretlerinin yanı sıra MTV, trafik cezaları, araç muayene ücreti, IMEI kayıt harcı ve yurt dışı çıkış harcı da artacak. İşte 2027'de uygulanması beklenen yeni tutarlar...
2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve ceza tutarlarının belirlenmesinde esas alınan yeniden değerleme oranı, ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen oran, Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlayacağı tebliğle resmen ilan edilecek.
Yeniden değerleme oranı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kanunlarla tanınan yetkisi kapsamında bazı vergi ve harçlarda artırılıp azaltılabiliyor. Bu nedenle hesaplanan artışların bütün kalemlere aynı şekilde yansıması beklenmiyor.
Mevcut hesaplamalara göre yeni kimlik kartı, pasaport ve ehliyet ücretlerinin yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, emlak vergisi, IMEI kayıt harcı ve yurt dışı çıkış harcında da değişiklik yaşanacak. Kira geliri istisnası, yemek ve ulaşım ödemeleri ile işletmelerin vergiye esas parasal sınırları da güncellenecek. İşte yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanan 2027 yılı tutarları...
YENİ KİMLİK, PASAPORT VE EHLİYET ÜCRETLERİ
Yeni yılda resmi işlemler için ödenecek harç ve değerli kağıt bedellerinde artış bekleniyor. Yüzde 27,83'lük hesaplamaya göre ehliyet, pasaport ve kimlik kartı ücretleri şöyle olacak:
EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşların ödeyeceği harçlar da artacak. A, A1 ve A2 sınıfı ehliyet harcı 2 bin 239,90 liradan 2 bin 863,30 liraya, B sınıfı ehliyet harcı ise 6 bin 754,70 liradan 8 bin 634,50 liraya yükselecek.
Ehliyet işlemlerine ilişkin diğer hesaplanan tutarlar şöyle:
PASAPORT HARÇLARI
Yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşların ödeyeceği pasaport harçları da sürelerine göre yeniden hesaplanacak.
Pasaport harcına ek olarak defter bedeli de ödenecek. Dolayısıyla başvuru sırasında ödenecek toplam tutar, tercih edilen pasaport süresine göre değişecek.
KİMLİK KARTI ÜCRETLERİ ARTACAK
Kimlik kartını değiştirmek veya kayıp nedeniyle yeniden çıkarmak isteyenler de yeni tarifeden etkilenecek. Hesaplamalara göre değiştirme nedeniyle kimlik kartı bedeli 281,20 liraya, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli ise 562,50 liraya çıkacak.
IMEI KAYIT ÜCRETİ 69 BİN 357 LİRAYA ÇIKIYOR
Yurt dışından cep telefonu getirerek Türkiye'de kullanmak isteyenleri ilgilendiren IMEI kayıt harcı da artacak. 2026 yılında 54 bin 257,90 lira olan kayıt ücretinin, yüzde 27,83'lük artışla 69 bin 357,80 liraya ulaşması hesaplanıyor.
Böylece yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen kayıt ücreti 70 bin lira sınırına yaklaşacak.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 1.598 LİRA OLACAK
Yurt dışına çıkacak vatandaşların ödediği harç da yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanacak. 2026 yılında 1.250 lira olan yurt dışı çıkış harcının 2027 yılında 1.597,90 liraya yükselmesi bekleniyor.
KİRA GELİRİ İSTİSNASI 74 BİN 141 LİRAYA YÜKSELECEK
Konutunu kiraya veren mülk sahiplerini ilgilendiren gelir vergisi istisnası da güncellenecek. 2026 yılında 58 bin lira olarak uygulanan konut kira geliri istisnasının 2027 yılında 74 bin 141 liraya yükselmesi hesaplanıyor.
Bu tutarın üzerinde kira geliri elde eden mükelleflerin beyanname verme yükümlülüğü, diğer yasal şartlar ve istisnadan yararlanma koşulları çerçevesinde değerlendirilecek.
TEMETTÜ VE İŞ YERİ KİRA GELİRLERİNDE BEYAN SINIRI
Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri ve birden fazla işverenden elde edilen ücretler gibi tevkifata tabi gelirlerin beyanında kullanılan sınır da artacak.
2027 yılı için hesaplanan beyan sınırı 511 bin 320 lira olacak.
Tevkifata veya istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı ise 28 bin 122 liraya yükselecek. Yurt dışındaki banka hesaplarından elde edilen faiz gelirleri de ilgili şartlar kapsamında bu gelirler arasında değerlendirilebiliyor.
GAYRİMENKUL SATIŞINDA İSTİSNA 191 BİN 745 LİRA
Gayrimenkulünü satın aldıktan sonra beş yıl dolmadan satanları ilgilendiren değer artış kazancı istisnası da yeniden değerleme oranıyla güncellenecek.
Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar dışında, satın alınan gayrimenkulün beş yıl geçtikten sonra elden çıkarılmasından sağlanan kazanç gelir vergisine tabi tutulmuyor. Beş yıllık süre dolmadan gerçekleştirilen satışlarda ise elde edilen kazancın vergilendirilmesinde istisna uygulanıyor.
2027 yılı için hesaplanan değer artış kazancı istisnası 191 bin 745 lira olacak.
FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI 15 BİN 339 LİRA
İşletmeleri ve serbest meslek erbabını ilgilendiren fatura düzenleme sınırı ile doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ilişkin sınır da artacak.
Yüzde 27,83'lük hesaplamaya göre 2027 yılında fatura düzenleme ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ilişkin sınır 15 bin 339 liraya yükselecek.
YEMEK KARTI VE ULAŞIM DESTEĞİ DEĞİŞECEK
İşverenlerin çalışanlarına sağladığı yemek ve ulaşım yardımlarında gelir vergisi istisnasına tabi tutarlar da güncellenecek.
Yemek kartlarında günlük istisna tutarının KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil 421,80 lira olması hesaplanıyor.
İşverenin servis hizmeti sağlamadığı durumlarda çalışanlara yapılan günlük ulaşım ödemesinin 202,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu sınır, çalışılan günler dikkate alınarak uygulanacak.
BİNEK OTOMOBİL KİRA GİDERİ SINIRI ARTACAK
Şirketlerin kiraladığı binek otomobillerine ilişkin gider kısıtlamasında dikkate alınan aylık kira bedeli sınırı da yükselecek.
2027 yılında kiralanan binek otomobillerinin her biri için aylık kira gideri sınırının 58 bin 801 liraya ulaşması bekleniyor. Bu tutarı aşan kira giderlerinin vergi matrahının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınmasına ilişkin kısıtlamalar uygulanacak.
TRAFİK CEZALARI DA YÜZDE 27,83 ARTACAK
Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik ihlallerine uygulanan idari para cezaları da artacak. Yüzde 27,83'lük artış üzerinden yapılan hesaplamalara göre kırmızı ışık ihlalinde uygulanan 5 bin liralık cezanın 6 bin 391 liraya yükselmesi bekleniyor.
Trafik cezalarında ihlalin niteliğine ve tekrarına göre farklı tutarlar uygulanıyor. Özellikle hız sınırı ihlalinde aşım oranına göre ceza değiştiğinden 31 bin 957 liralık tutar bütün hız ihlalleri için geçerli değil.
MTV TUTARLARI YENİDEN HESAPLANACAK
Araç sahiplerinin yılda iki taksit halinde ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yeni yılda değişecek. Yüzde 27,83'lük artışın uygulanması durumunda motor hacmi, araç yaşı ve taşıt değeri üzerinden belirlenen MTV tutarları yükselecek.
2026 yılı tarifesi esas alınarak yapılan hesaplamalara göre 1 Ocak 2018 öncesinde tescil edilen 0-1300 cc motor hacmindeki otomobillerde 1-3 yaş grubunun yıllık MTV'si 7 bin 350 liraya, 4-6 yaş grubunun MTV'si ise yaklaşık 5 bin 126 liraya çıkacak.
1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescil edilen araçlarda ise motor hacminin yanı sıra taşıt değeri de hesaplamada belirleyici olacak. 0-1300 cc motor hacmine sahip, taşıt değeri 541 bin 500 lirayı aşan 1-3 yaş araçlarda yıllık MTV'nin yaklaşık 8 bin 823 liraya yükselmesi bekleniyor.
Bu tutarlar, Cumhurbaşkanı'nın MTV artış oranına ilişkin yetkisini kullanmaması ve yüzde 27,83'lük oranın uygulanması varsayımıyla yapılan hesaplamalardır.
OTOMOBİL MUAYENE ÜCRETİ 4 BİN 203 LİRAYA ÇIKACAK
Araç sahiplerini ilgilendiren bir diğer artış da muayene ücretlerinde yaşanacak. Yeniden değerleme oranının uygulanması halinde otomobil muayene ücreti 3 bin 288 liradan 4 bin 203 liraya yükselecek. Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinin ise 460 liradan 588 liraya çıkması hesaplanıyor.
Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa 1 Ocak'ta yeniden değerleme oranında yapılacak artışla araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm ücretleri şöyle olacak:
- Otomobil muayene ücreti 3.288 TL'den 4203 TL'ye,
- Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti de 460 TL'den 588 TL'ye yükselecek
Yeniden değerleme oranı, yeni yılda araç sahiplerini ve gayrimenkul sahiplerini de yakından ilgilendirecek.
SİLAH RUHSATI HARÇLARI DA ARTACAK
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için ödenen harçlar da yeniden değerleme oranından etkilenen kalemler arasında bulunuyor. Beş yıl geçerli olan ruhsatlar için uygulanacak yeni harç tutarları, ilgili resmi tarifelerin güncellenmesiyle netleşecek.
YENİ TARİFELER 1 OCAK 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, ekim ayı dahil 12 aylık Yİ-ÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. Yüzde 27,83 olarak hesaplanan oran Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlayacağı tebliğle resmiyet kazanacak.
Bununla birlikte bazı vergi ve harçlarda Cumhurbaşkanı'nın farklı oran belirleme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle pasaport, ehliyet, MTV ve diğer harçlar için hesaplanan rakamlar, nihai tarifeler yayımlanana kadar kesinleşmiş ödeme tutarları olarak değerlendirilmemeli. Yeni yıl için geçerli olacak tutarlar, ilgili karar ve tebliğlerin ardından 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanacak.