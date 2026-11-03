2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve ceza tutarlarının belirlenmesinde esas alınan yeniden değerleme oranı, ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen oran, Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlayacağı tebliğle resmen ilan edilecek.

Yeniden değerleme oranı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kanunlarla tanınan yetkisi kapsamında bazı vergi ve harçlarda artırılıp azaltılabiliyor. Bu nedenle hesaplanan artışların bütün kalemlere aynı şekilde yansıması beklenmiyor.

Mevcut hesaplamalara göre yeni kimlik kartı, pasaport ve ehliyet ücretlerinin yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, emlak vergisi, IMEI kayıt harcı ve yurt dışı çıkış harcında da değişiklik yaşanacak. Kira geliri istisnası, yemek ve ulaşım ödemeleri ile işletmelerin vergiye esas parasal sınırları da güncellenecek. İşte yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanan 2027 yılı tutarları...

YENİ KİMLİK, PASAPORT VE EHLİYET ÜCRETLERİ

Yeni yılda resmi işlemler için ödenecek harç ve değerli kağıt bedellerinde artış bekleniyor. Yüzde 27,83'lük hesaplamaya göre ehliyet, pasaport ve kimlik kartı ücretleri şöyle olacak: