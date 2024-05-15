Patron Neslihan!

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, sektör değiştirdi! Önceki gün Etiler'de bir mekândan çıkarken görüntülenen Atagül, kendi menajerlik şirketini kurduğunu söyledi. "Kararları oy birliği ile alıyoruz, genç ve dinamik bir ekibim var, mutluyum. Bu sistemi Türkiye'de ilk kez ben uyguluyorum. Umarım örnek olur ve devamı gelir" dedi.

Gazetecilerin "Yapım şirketleri ile arası çok güçlü olan menajerler var. Çekinmiyor musunuz" sorusuna oyuncu "Evet doğru var ama ben de fena sayılmam" diyerek cevap verdi. Bu arada güzel oyuncu 42 yaşına giren eşi Kadir Doğulu'ya hediye almadığını söyledi. "Bizim aramızda öyle şeyler yok. Zaten onun en güzel hediyesi benim" dedi.

Son günlerde bahçe paylaşımlarıyla da çok konuşulan oyuncu şöyle devam etti: Yeni değil, sürekli bağ bahçe işleri ile uğraşıyorum. Domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak ektim. Kiraz ağaçlarım da meyve vermeye başladı. Organik beslenmeye özen gösteriyorum, bu hobi değil zorunluluk oldu benim için.