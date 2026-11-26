Ünlü oyuncu, "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla yayımladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve esasen dedikodu ile yalan haber üretmeyi marifet sayan sözde haber sitelerinde, şahsıma yönelik yalan ve iftira mahiyetinde birtakım yayınlar yapılmıştır. Hiçbir mecrada dile getirmediğim ifadeler, tarafımdan söylenmiş gibi kamuoyuna sunulmuştur. Bugüne dek yer aldığım hiçbir dizi, film, proje ve çalışma arkadaşım için olumsuz bir görüşüm ve beyanım olmamıştır. Hangi maksatla üretildiğini ve şahsıma izafe edildiğini anlamakta güçlük çektiğim bu iddiaların tamamı, yalan ve iftiradan ibarettir. Söz konusu yayınlarla ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine sunarım."