İnci Taneleri'nin yıldızı Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu! Hukuki yollara başvuracak
İnci Taneleri'nin yıldızı Hazar Ergüçlü, sosyal medyada kendisine atfedilen Yılmaz Erdoğan hakkındaki sözlere sessiz kalmadı. Milyonlarca görüntülenmeye ulaşan paylaşımın ardından yazılı açıklama yapan ünlü oyuncu, hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, son olarak Yılmaz Erdoğan ve başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisi hakkında sosyal medyada yayılan gerçek dışı sözlerle gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun bir röportajının ardından söylemediği ifadelerin kendisine aitmiş gibi paylaşılması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
SÖYLEMEDİĞİ SÖZLERİ HAZAR ERGÜÇLÜ'YE MAL ETTİLER
Ergüçlü'nün 19 yıldır psikolojik destek aldığına ilişkin açıklamasına gerçek dışı ifadeler eklendi.
X platformunda "Hazar Ergüçlü'den itiraf" başlığıyla yayımlanan paylaşımda, oyuncunun Yılmaz Erdoğan hakkında ağır sözler sarf ettiği ve "İnci Taneleri" dizisinde rol almaktan pişmanlık duyduğu öne sürüldü.
Milyonlarca görüntülenmeye ulaşan paylaşımda Ergüçlü'ye atfedilen sözlerin, oyuncunun verdiği röportajda yer almadığı görüldü.
HAZAR ERGÜÇLÜ'DEN SERT TEPKİ
Hakkında yayılan gerçek dışı paylaşımlara sessiz kalmayan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Söz konusu ifadeleri hiçbir mecrada kullanmadığının altını çizen güzel oyuncu, bugüne kadar yer aldığı hiçbir proje ve çalışma arkadaşı hakkında olumsuz bir beyanda bulunmadığını belirtti.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU
Kendisine atfedilen sözlerin yalan ve iftiradan ibaret olduğunu vurgulayan Ergüçlü, söz konusu yayınlarla ilgili hukuki ve cezai yollara başvuracağını açıkladı.
Ünlü oyuncu, "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla yayımladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bazı sosyal medya hesaplarında ve esasen dedikodu ile yalan haber üretmeyi marifet sayan sözde haber sitelerinde, şahsıma yönelik yalan ve iftira mahiyetinde birtakım yayınlar yapılmıştır. Hiçbir mecrada dile getirmediğim ifadeler, tarafımdan söylenmiş gibi kamuoyuna sunulmuştur. Bugüne dek yer aldığım hiçbir dizi, film, proje ve çalışma arkadaşım için olumsuz bir görüşüm ve beyanım olmamıştır. Hangi maksatla üretildiğini ve şahsıma izafe edildiğini anlamakta güçlük çektiğim bu iddiaların tamamı, yalan ve iftiradan ibarettir. Söz konusu yayınlarla ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine sunarım."