Gönüllerin ’sev’gilisi

Hemşire Sevgi Yıldız (27), 9 yıl önce Muş merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Mercimekkale köyündeki Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmaya başladı. Sorumluluk bölgesindeki 8 köy ve 2 mezrada yaşayanlara mobil sağlık hizmeti ulaştırdı. Merkeze gelen hastalarla da yakından ilgilenen Yıldız, haftanın belirli günleri kilometrelerce yol giderek gebe takibini, çocukların aşı ve kontrollerini yaptı. Görev süresi boyunca yardımseverliği, sıcakkanlılığı ve samimi ilişkileriyle köy sakinlerinin "Sevgi hemşire"si olmayı başardı. İhtiyaç duyduklarında hastaların yardımlarına koştu. İlk günkü aşkla mesleğini yapmaya devam ettiğini açıkladı.

YAĞMUR ÇAMUR DEMİYOR...

Yıldız, "Zorlu hava şartlarında bile mobil sağlık hizmetini aksatmamaya önem veriyoruz. Mobil hizmette aile planlaması, gebe, çocuk ve aşı takipleri yapmaktayız. Bazen pansuman ve enjeksiyonu olan hastalarımız bulunuyor. Onların da mümkün mertebe tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Sorumluluk bölgesindeki köylerimiz kilometrelerce uzaklıkta olmasına rağmen elimizden geldiğince sağlık hizmetlerimizi kapı kapı gezerek yapıyoruz. Bir hemşire olarak hastaları sağlığına kavuşturmak bizi gerçekten memnun ediyor" ifadesini kullandı.