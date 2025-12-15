Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Trendyol Süper Lig'in lideri Galtasaray, ara transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ilk imzasını attırmak üzere. İşte detaylar...
Bu sezon başında yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı kırmızılılarda transfer gündemi yeniden ilk sırayı aldı. Cimbom, hiç beklenmedik bir isim konusunda kulübüyle anlaşmaya çok yakın.
CHELSEA CEPHESİNDEN OSIMHEN ÇIKIŞI
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren bir açıklama geldi. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızlarından William Gallas, Nijeryalı futbolcunun transfer edilmesi gerektiğini belirterek İngiliz kulübüne açık çağrıda bulundu.
GALLAS: CHELSEA'NİN DENEYİMLİ BİR GOLCÜYE İHTİYACI VAR
Chelsea'de mevcut santrforların beklentileri karşılamadığını savunan William Gallas, teknik direktör Enzo Maresca'nın ekibinin tecrübeli ve fark yaratacak bir golcüye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Fransız eski savunma oyuncusu, Osimhen'in bu rol için ideal isim olduğunu dile getirdi.
"OSIMHEN CHELSEA'Yİ ZİRVEYE TAŞIR"
William Gallas açıklamasında, "Dürüst olmak gerekirse Chelsea'nin şu anda deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı var. Osimhen, Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu. Transferinin gerçekleşmesini çok istiyordum ama ne yazık ki olmadı" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Ada basınında da geniş yankı uyandırdı.
GALATASARAY'DA OSIMHEN'İN PERFORMANSI
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 16 maçta süre alırken 12 kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak katıldığı dönemden bu yana toplam 57 maçta 49 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu. Osimhen'in bu etkileyici istatistikleri, Avrupa devlerinin ilgisini her geçen gün daha da artırıyor.
KEYİFLER YERİNDE
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, devre arasına girene kadar iki resmi maça daha çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 18 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek. Ardından Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İki mücadeleyi de sahasında oynayacak olan Galatasaray, bu süreci kayıpsız geçerek yeni yıla moralli girmek istiyor.
ANTALYA GALİBİYETİ MORAL VERDİ
Galatasaray'da Antalyaspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyet, camiada keyifleri yerine getirdi. Karşılaşmanın ardından futbolcularıyla bir konuşma yapan teknik direktör Okan Buruk, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Buruk, baskının doğru yönetildiğini vurgulayarak, bu tempoda oynamanın kolay olmadığını ifade etti.
OKAN BURUK'TAN TAKIMA ÖVGÜ
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, ortaya konan takım oyununa dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, hücum hattındaki etkili performansların yanı sıra orta saha ve savunmadaki katkıların galibiyette belirleyici olduğunu söyledi. Buruk, yoğun maç temposu içinde zaman zaman oyunu sakinleştirmenin ve topa daha fazla sahip olmanın önemine de değindi.
"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Okan Buruk açıklamasında, "Sane'nin, Osimhen'in ve Barış'ın performansları, orta sahada Torreira ve İlkay'ın katkılarıyla birleşince ortaya çok iyi bir takım oyunu çıktı. Savunmayı da eklediğimizde genel olarak çok iyi bir performans sergiledik. Yoğun fikstürde zaman zaman oyunu daha kontrollü oynamamız gereken anlar olacak. İkinci yarıda üçüncü golü bulduktan sonra bunu daha iyi yaptık. Günün sonunda çok değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
HEDEF KAYIPSIZ DEVRE ARASI
Yoğun bir fikstürden geçtiklerini vurgulayan Buruk, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Baskıyı doğru yönettiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, aynı performansın devam etmesi halinde sezon sonunda hedefe ulaşacaklarına inandığını dile getirdi. Galatasaray, evinde oynayacağı iki karşılaşmayı da kazanarak devre arasına avantajlı girmeyi amaçlıyor.
YUNUS AKGÜN 2 ASİSTLE SAHALARA DÖNDÜ
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, sakatlığının ardından ilk kez ilk 11'de başladığı maçta etkili bir performans ortaya koydu. Milli futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında 2 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.
1 AY SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Yunus Akgün, yaklaşık 1 aylık aranın ardından Trabzonspor maçıyla yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Sane'ye, 56. dakikasında ise Victor Osimhen'e gol pası veren genç oyuncu, sakatlık dönüşünde dikkat çeken bir performans sergiledi.
SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yunus Akgün, kulüp doktoru Yener İnce başta olmak üzere sağlık ekibine teşekkür etti. Milli futbolcu, "Sağlık ekibimiz ve fizyoterapistlerimiz gerçekten çok ilgililer" ifadelerini kullandı.
"HENÜZ YÜZDE YÜZ DEĞİLİM"
Fiziksel durumuna da değinen Yunus Akgün, henüz tam anlamıyla hazır olmadığını vurguladı. Genç oyuncu, "Ağrılarım var; fiziksel olarak henüz yüzde yüzümde değilim. Ancak buna rağmen takımım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zamanla daha iyi olacağımı ve performansımın da artarak devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 4 gol atarken 5 asistlik katkı sağladı. Sakatlık sürecini geride bırakmaya başlayan milli futbolcunun, önümüzdeki haftalarda performansını daha da yukarı çekmesi bekleniyor.
ZARARINA SATIŞ
Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken sadece yapılacak takviyeler değil, yaşanabilecek ayrılıklar da gündemi sarsıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında rekor bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun, ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öne sürüldü.
SINGO AYRILMA TALEBİNİ İLETTİ
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro bedelle transfer edilen Fildişi Sahilli savunmacı, Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlanıyor. Performansının beklentilerin altında kalması ve adaptasyon süreci nedeniyle Singo'nun devre arasında ayrılma talebini Galatasaray yönetimine bildirdiği aktarıldı.
"ÇIKIŞ YOLU ARANIYOR"
Tavolieri'nin haberinde şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray'da sağ kanadı güçlendirmek için transfer edilen Wilfried Singo, Türkiye'de etkileyici bir performans sergilemekte zorlanıyor. Kulüp, perde arkasında oyuncu için bir çıkış yolu bulmak adına aracılarla temas kurdu."
YÖNETİM DE MEMNUN DEĞİL
Haberde, yönetimin de yapılan yüksek yatırıma rağmen Singo'nun performansından memnun olmadığı vurgulanırken, oyuncunun Türk futboluna uyum sağlamakta zorlandığı belirtildi.
LIVERPOOL İDDİASI VE SERIE A HEDEFİ
Singo'nun yeniden Serie A'ya dönme fikrine sıcak baktığı, hatta Liverpool'a önerildiği ancak İngiliz devinin oyuncuyu öncelikli hedef olarak görmediği ifade edildi.
25-30 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Galatasaray'ın, bu kış Wilfried Singo için 25 ila 30 milyon euro arasında bir bonservis geliri elde etmeyi umduğu aktarıldı. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılıların, zarar etmeden veya sınırlı kayıpla ayrılığı sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI
24 yaşındaki Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 1 asist yaptı. Fildişi Sahilli savunmacının güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
GALATASARAY İLK İMZAYA ÇOK YAKIN
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, ilk transfer hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu ile anlaşmaya vardığı, Alman kulübüyle ise görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.
UMUT TOHUMCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Tohumcu ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, transferi resmiyete dökmek için Hoffenheim ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Alman ekibiyle uzlaşma sağlanması halinde genç futbolcunun Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
HOFFENHEIM İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray cephesinin Hoffenheim ile temaslarını sıklaştırdığı ve anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanmasının hedeflendiği öğrenildi. Yönetimin, transferi ara dönemin ilk resmi imzası olarak duyurmak istediği belirtiliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Merkez orta saha mevkisinde görev yapan Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 5 maçta süre aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi. Umut Tohumcu'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
AVRUPA'DAN BAŞKA TALİPLERİ VAR
Umut Tohumcu'ya Galatasaray'ın yanı sıra Kopenhag ile Fransa Ligue 1'den iki kulübün de ilgi gösterdiği iddia ediliyor. Sarı-kırmızılıların, transferde elini çabuk tutarak rakiplerini devre dışı bırakmak istediği ifade ediliyor.