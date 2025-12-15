Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi

"OSIMHEN CHELSEA'Yİ ZİRVEYE TAŞIR" William Gallas açıklamasında, "Dürüst olmak gerekirse Chelsea'nin şu anda deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı var. Osimhen, Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu. Transferinin gerçekleşmesini çok istiyordum ama ne yazık ki olmadı" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Ada basınında da geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY'DA OSIMHEN'İN PERFORMANSI Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 16 maçta süre alırken 12 kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak katıldığı dönemden bu yana toplam 57 maçta 49 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu. Osimhen'in bu etkileyici istatistikleri, Avrupa devlerinin ilgisini her geçen gün daha da artırıyor.

KEYİFLER YERİNDE Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, devre arasına girene kadar iki resmi maça daha çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 18 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek. Ardından Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İki mücadeleyi de sahasında oynayacak olan Galatasaray, bu süreci kayıpsız geçerek yeni yıla moralli girmek istiyor.

ANTALYA GALİBİYETİ MORAL VERDİ Galatasaray'da Antalyaspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyet, camiada keyifleri yerine getirdi. Karşılaşmanın ardından futbolcularıyla bir konuşma yapan teknik direktör Okan Buruk, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Buruk, baskının doğru yönetildiğini vurgulayarak, bu tempoda oynamanın kolay olmadığını ifade etti.