PODCAST CANLI YAYIN

Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'ın sevilen yüzü Cengiz Nezir, kariyerinin zirvesindeyken bir anda oyunculuğu bıraktı. Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i olarak hafızalara kazınan Nezir'in kendine kurduğu yeni hayatı ve son hali yıllar sonra gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?

Bizim Aile'nin Ferdi'si, Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i, Aile Şerefi'nin Mustafa'sı, Ah Nerede'nin Ömer'i… Cengiz Nezir, oynadığı filmlerle Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri oldu. Ancak kariyerinin zirvesindeyken beklenmedik bir karar aldı.

Oyunculuğu Bırakmasının Nedeni 💬

Nezir, yönetmen ve senarist Yavuz Turgul'a kırıldığı için bir anda oyunculuğu bırakmaya karar verdi ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

Verdiği bir röportajda konuya dair açıklamada bulunan Nezir, "Hababam Sınıfı'ndan sonra Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi. Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. Arkasından 'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok" dedi.

Daha sonra Yavuz Turgul ile görüştüğünü belirten ünlü isim, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslup ile 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya' dedim... Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. Tosun Paşa'da rol alacaktım"

Şimdiki Hayatı ve Son Hali 👀

68 yaşına gelen Cengiz Nezir'in son hali de dikkat çekiyor. Nezir, artık tokacılık yapıyor ve gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. Ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınlanan son halini görenler ise tanımakta zorlanıyor.

Başarısızlıkla Başlayan Oyunculuk Serüveni 🎭

Nezir'in oyunculuk serüveninin bitişi kadar başlangıcı da dikkat çekici. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan ünlü isim, kariyerinin lisedeki başarısızlığının sonrasında başladığını belirtmişti: "Lisede sınıfta kaldım. O zaman tek dersten kalınca bir sene bekliyordun. Babam da kızdı; 'Yediğin önünde yemediğin arkanda bir de sınıfta kalıyorsun, git kendine iş bul' dedi. Bu sözler de bana dokundu"

Hayatının dönüm noktasını anlatan Nezir, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Gazetede 'Hababam Sınıfı için amatör oyuncular aranıyor' diye bir ilan gördüm, başvurdum. Oyuncu elemelerinde farklı süreçler vardı. Önce asistanlarla görüştük. Sonra Halit Akçatepe ile Tarık Akan da bir eleme gerçekleştirdi. En sonunda da aralarında Ertem Eğilmez, Münir Özkül ve Adile Naşit'in bulunduğu profesyonel ekip eleme yaptı. O süreci de başarıyla geçerek sinema yolculuğum başladı"

Babası da Hababam Sınıfı'nda Oynadı

Eski oyuncu hakkında az bilinen bir gerçek ise babası Ali Fuat Nezir ile birlikte Hababam Sınıfı'nda oynaması.

Cengiz Nezir Kimdir?

1 Ocak 1957 tarihinde Düzce'de dünyaya gelen oyuncu, 1970'li yılların Hababam Sınıfı serisinde Bozum Cahit karakterini oynadı. Yıllar sonra Hababam Sınıfı Merhaba aldı filmde de rol aldı. Yavuz Turgul ile yaşamış olduğu tartışmadan sonra sinema sektöründen ayrılmıştır.

Rol Aldığı Filmler 🎬

1975: Ah Nerede

1975: Hababam Sınıfı

1975: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1975: Bizim Aile

1975: Hababam Sınıfı Uyanıyor

1976: Aile Şerefi

2003: Hababam Sınıfı Merhaba

Cengiz Nezir'in son halini gören tanımakta zorlanıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 2025’te FETÖ operasyonlarında bin 601 tutuklama!
Güllü'nün kızı Tuğyan cezavindeki ilk gününü anlattı! Sultan Nur'a sitem Ferdi Aydın'a beddua: Tuğberk için ne dedi?
D&R
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan'ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan'a WhatsApp'tan "tek gösterimlik" ne attı?
Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı
33 yılda bir denk gelen durum bu yıl gerçekleşti! Üç aylar başladı rahmet kapıları sonuna kadar aralandı
Bilal Erdoğan Vav TV'de "vav kuşağı" ile bir araya geldi! Ecdadın mirasıyla geleceğe | Babasının elini öptüğü anı anlattı
Önce sağanak sonra lapa lapa kar! Atmosfer sistemi değişti: İstanbul'da aralıksız yağışlar başlıyor
Galatasaray'a Süper Lig'den 2 transfer! Golcü de bulundu
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
Beşiktaş'ın yıldızına Rizespor maçı sonrası olay sözler! "Banka soyguncusu gibi"
Kıbrıs’ta Rum barbarlığı! Kanlı Noel'in tanıkları anlattı: "Anavatan olmasaydı başaramazdık"
Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Kredisi kalmadı"
YÖK'te köklü değişim! 3 yılda okulu bitirme imkanı... Öğrenci affı geliyor mu?
Akkuyu’nun bataryaları için önemli adım! Yeni yol haritası... Dışa bağımlılık azalacak
Özel okullarda yüzde 100 burs fırsatı! Veliler nelere dikkat etmeli?
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?