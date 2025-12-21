Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?
Yeşilçam'ın sevilen yüzü Cengiz Nezir, kariyerinin zirvesindeyken bir anda oyunculuğu bıraktı. Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i olarak hafızalara kazınan Nezir'in kendine kurduğu yeni hayatı ve son hali yıllar sonra gündem oldu.
Bizim Aile'nin Ferdi'si, Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i, Aile Şerefi'nin Mustafa'sı, Ah Nerede'nin Ömer'i… Cengiz Nezir, oynadığı filmlerle Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri oldu. Ancak kariyerinin zirvesindeyken beklenmedik bir karar aldı.
Oyunculuğu Bırakmasının Nedeni 💬
Nezir, yönetmen ve senarist Yavuz Turgul'a kırıldığı için bir anda oyunculuğu bırakmaya karar verdi ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.
Verdiği bir röportajda konuya dair açıklamada bulunan Nezir, "Hababam Sınıfı'ndan sonra Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi. Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. Arkasından 'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok" dedi.
Daha sonra Yavuz Turgul ile görüştüğünü belirten ünlü isim, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslup ile 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya' dedim... Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. Tosun Paşa'da rol alacaktım"
Şimdiki Hayatı ve Son Hali 👀
68 yaşına gelen Cengiz Nezir'in son hali de dikkat çekiyor. Nezir, artık tokacılık yapıyor ve gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. Ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınlanan son halini görenler ise tanımakta zorlanıyor.
Başarısızlıkla Başlayan Oyunculuk Serüveni 🎭
Nezir'in oyunculuk serüveninin bitişi kadar başlangıcı da dikkat çekici. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan ünlü isim, kariyerinin lisedeki başarısızlığının sonrasında başladığını belirtmişti: "Lisede sınıfta kaldım. O zaman tek dersten kalınca bir sene bekliyordun. Babam da kızdı; 'Yediğin önünde yemediğin arkanda bir de sınıfta kalıyorsun, git kendine iş bul' dedi. Bu sözler de bana dokundu"
Hayatının dönüm noktasını anlatan Nezir, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Gazetede 'Hababam Sınıfı için amatör oyuncular aranıyor' diye bir ilan gördüm, başvurdum. Oyuncu elemelerinde farklı süreçler vardı. Önce asistanlarla görüştük. Sonra Halit Akçatepe ile Tarık Akan da bir eleme gerçekleştirdi. En sonunda da aralarında Ertem Eğilmez, Münir Özkül ve Adile Naşit'in bulunduğu profesyonel ekip eleme yaptı. O süreci de başarıyla geçerek sinema yolculuğum başladı"
Babası da Hababam Sınıfı'nda Oynadı
Eski oyuncu hakkında az bilinen bir gerçek ise babası Ali Fuat Nezir ile birlikte Hababam Sınıfı'nda oynaması.
Cengiz Nezir Kimdir?
1 Ocak 1957 tarihinde Düzce'de dünyaya gelen oyuncu, 1970'li yılların Hababam Sınıfı serisinde Bozum Cahit karakterini oynadı. Yıllar sonra Hababam Sınıfı Merhaba aldı filmde de rol aldı. Yavuz Turgul ile yaşamış olduğu tartışmadan sonra sinema sektöründen ayrılmıştır.
Rol Aldığı Filmler 🎬
1975: Ah Nerede
1975: Hababam Sınıfı
1975: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1975: Bizim Aile
1975: Hababam Sınıfı Uyanıyor
1976: Aile Şerefi
2003: Hababam Sınıfı Merhaba
Cengiz Nezir'in son halini gören tanımakta zorlanıyor.