Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?

Daha sonra Yavuz Turgul ile görüştüğünü belirten ünlü isim, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslup ile 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya' dedim... Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. Tosun Paşa'da rol alacaktım"

Şimdiki Hayatı ve Son Hali 👀 68 yaşına gelen Cengiz Nezir'in son hali de dikkat çekiyor. Nezir, artık tokacılık yapıyor ve gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. Ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınlanan son halini görenler ise tanımakta zorlanıyor.

Başarısızlıkla Başlayan Oyunculuk Serüveni 🎭 Nezir'in oyunculuk serüveninin bitişi kadar başlangıcı da dikkat çekici. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan ünlü isim, kariyerinin lisedeki başarısızlığının sonrasında başladığını belirtmişti: "Lisede sınıfta kaldım. O zaman tek dersten kalınca bir sene bekliyordun. Babam da kızdı; 'Yediğin önünde yemediğin arkanda bir de sınıfta kalıyorsun, git kendine iş bul' dedi. Bu sözler de bana dokundu"

Hayatının dönüm noktasını anlatan Nezir, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Gazetede 'Hababam Sınıfı için amatör oyuncular aranıyor' diye bir ilan gördüm, başvurdum. Oyuncu elemelerinde farklı süreçler vardı. Önce asistanlarla görüştük. Sonra Halit Akçatepe ile Tarık Akan da bir eleme gerçekleştirdi. En sonunda da aralarında Ertem Eğilmez, Münir Özkül ve Adile Naşit'in bulunduğu profesyonel ekip eleme yaptı. O süreci de başarıyla geçerek sinema yolculuğum başladı"