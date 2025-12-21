İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 2025’te FETÖ operasyonlarında 1601 tutuklama!

FETÖ ile mücadele 2025 yılında da kararlılıkla sürüyor. Emniyet ve jandarma birimlerinin ülke genelinde yürüttüğü operasyonlarla örgütün güncel yapılanması, finans kaynakları ve propaganda ağları tek tek deşifre edilirken, şüpheliler kıskıvrak yakalanıyor. Güvenlik güçlerinin yoğun ve eş zamanlı çalışmalarıyla terör örgütüne yönelik baskı her geçen gün artırılıyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla 2025 yılı boyunca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, yıl içinde gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldığını, ayrıca son 2 haftada düzenlenen operasyonların detaylarını duyurdu.

2025'TE FETÖ OPERASYONLARINDA BİN 601 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "2025 yılı içinde yapılan FETÖ operasyonlarında toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise adli kontrol kararları uygulandı.

FETÖ'ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı." şeklinde konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlen operasyonlarımızda 76 şüpheli yakalandı."

2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise Adli Kontrol Kararları uygulandı.

Son 2 Hafta içerisindeki operasyonlarımızda;

FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,

Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı, 50'si TUTUKLANDI.

6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta operasyonlar düzenlendi.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Foto: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X Hesabı Ekran Görüntüsü