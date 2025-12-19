Uyuşturucu operasyonu sonrası iki farklı paylaşım! Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim paylaşımına tepki yağdı

Danla Bilic'in paylaşımı (Ekran görüntüsü) "DEVLETİM TEST İSTEMİŞ VERMEZ MİYİZ" Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Danla Bilic, jandarma ekiplerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Devletim test istemiş vermez miyiz? Aa. Neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım."

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü) "KISA ZAMANDA ÜLKEME DÖNECEĞİM" Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında bulunduğu belirlenen Şeyma Subaşı ise sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Subaşı, "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sevgiler." ifadelerini kullandı.