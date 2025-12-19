Uyuşturucu operasyonu sonrası iki farklı paylaşım! Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim paylaşımına tepki yağdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu sonrası Danla Bilic ve Şeyma Subaşı iki farklı paylaşım yaptı. Kan örneği alındıktan sonra serbest bırakılan Bilic, "Canım jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi." diyerek jandarmaya teşekkür etti. Hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı’nın Kur'an-ı Kerim paylaşımına ise sosyal medyadan tepki yağdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmanın, ünlü isimlerin yakın çevresinde yer alan Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan faydalanmasının ardından derinleştirildiği öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda başlayan operasyonun yeni dalgasında çok sayıda tanınmış isim yeniden gündeme geldi.Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Gözler Adli Tıp'ta!
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta bulunan 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
ÜNLÜ İSİMLERE UYYUŞTURUCU OPERASYONU
Operasyon kapsamında Danla Bilic, Aleyna Tilki, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken; Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan ünlü isimler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada kan ve saç örnekleri alınan isimler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
"DEVLETİM TEST İSTEMİŞ VERMEZ MİYİZ"
Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Danla Bilic, jandarma ekiplerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Devletim test istemiş vermez miyiz? Aa. Neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım."
"KISA ZAMANDA ÜLKEME DÖNECEĞİM"
Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında bulunduğu belirlenen Şeyma Subaşı ise sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Subaşı, "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sevgiler." ifadelerini kullandı.
KUR'AN-I KERİM PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI
Bu açıklamanın ardından Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları ve tespihli bir paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Şuara Suresi'ni okurken yaptığı paylaşım, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Sosyal medyada "Dinin arkasına saklanma" şeklinde yorumlar yapıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.