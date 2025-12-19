PODCAST CANLI YAYIN

Uyuşturucu operasyonu sonrası iki farklı paylaşım! Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim paylaşımına tepki yağdı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu sonrası Danla Bilic ve Şeyma Subaşı iki farklı paylaşım yaptı. Kan örneği alındıktan sonra serbest bırakılan Bilic, "Canım jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi." diyerek jandarmaya teşekkür etti. Hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı’nın Kur'an-ı Kerim paylaşımına ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu operasyonu sonrası iki farklı paylaşım! Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim paylaşımına tepki yağdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmanın, ünlü isimlerin yakın çevresinde yer alan Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan faydalanmasının ardından derinleştirildiği öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda başlayan operasyonun yeni dalgasında çok sayıda tanınmış isim yeniden gündeme geldi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Gözler Adli Tıp'ta!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta bulunan 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Danla Bilic gözaltı (İHA)Danla Bilic gözaltı (İHA)

ÜNLÜ İSİMLERE UYYUŞTURUCU OPERASYONU

Operasyon kapsamında Danla Bilic, Aleyna Tilki, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken; Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Danla Bilic (Ekran görüntüsü)Danla Bilic (Ekran görüntüsü)

İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan ünlü isimler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada kan ve saç örnekleri alınan isimler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Danla Bilic'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Danla Bilic'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"DEVLETİM TEST İSTEMİŞ VERMEZ MİYİZ"

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Danla Bilic, jandarma ekiplerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Devletim test istemiş vermez miyiz? Aa. Neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım."

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Şeyma Subaşı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"KISA ZAMANDA ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında bulunduğu belirlenen Şeyma Subaşı ise sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Subaşı, "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sevgiler." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı (Ekran görüntüsü)Şeyma Subaşı (Ekran görüntüsü)

KUR'AN-I KERİM PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Bu açıklamanın ardından Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları ve tespihli bir paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Şuara Suresi'ni okurken yaptığı paylaşım, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Sosyal medyada "Dinin arkasına saklanma" şeklinde yorumlar yapıldı.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Şeyma Subaşı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Biliç, ve İrem Sak serbest bırakıldıÜnlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Biliç, ve İrem Sak serbest bırakıldı
Takvim gazetesi yazdı savcılık peşine düştü!Takvim gazetesi yazdı savcılık peşine düştü!
Takvim gazetesi yazdı savcılık peşine düştü!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'nin 3 aşamalı Terörsüz Türkiye raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu! 15 bölüm 50-55 sayfa
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Borsa İstanbul
Levent Gültekin gözaltına alındı... Geçmiş skandalı da hafızalarda
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu aldığı torbacıların kod isimleri ve numaraları ortaya çıktı!
Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter'e protesto! Yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldılar
Türk Telekom
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu
Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bugün sona eriyor
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Biliç, ve İrem Sak serbest bırakıldı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu ağı magazin değil skandal: Kadın dernekleri nerede?
Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!
"Esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Giren-çıkan mercek altında
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı