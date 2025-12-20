Kocaeli'de silahlı saldırıya uğramıştı: Futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti. İki grupta henüz nedeni bilinmeyen bir tartışmada silahlar ateşlenirken Bekçi ağır yaralanmıştı. Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
FUTBOLCUYA SİLAHLI SALDIRI
Bekçi 17 Aralık'ta, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde silahlı saldırıya uğradı.
İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Kocaeli'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı!
Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
BEKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi entübe edildi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.