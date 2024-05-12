’NASA’ yani

Diyarbakır'da 1954'te doğan Abdülkadir Topkaç, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar fırıncılık yapmıştı. Simit ustası olarak tanındı. Ancak ilkokul mezunu olmasına rağmen uzaya ve dünyanın hareketlerine merak saldı. 1994'te bir teleskop aldı. Tam 27 yıl boyunca yıldızları incelemeye başladı. Son 7 aylık bir süreç sonunda literatürü değiştirecek keşfi yakaladı. Bilinen her şeyi tersine çevirecek keşfini yaptı. Ay'ın yay şeklinde olduğunu saptadı. Galileo ve Newton'ın dahi yanıldığı konuda, o doğrusunu kanıtladı. Yaşadığı yere gelen bir turistten NASA'nın adresini aldı.

67 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Çizimi ve hesaplamaları postaladı. Kısa süre sonra kendisine gelen mektupta NASA'nın gurur verici keşfin patentini almak için bir form gönderildiğini görünce heyecanlandı. Ancak Topkaç bu teklifi reddettiğini anlattı. "Kendi keşfine şahit olan herkesin 'gerçek' birer patent olduğunu söyleyerek "Patent almayacağım" ifadesini kullandı. Topkaç keşfiyle tarihe not düştüğü 67 yıllık yaşamının ardından Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde kanser tedavisi görürken, 21 Şubat 2021'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İTALYAN GALILEO

1642 yılında hayatını kaybeden İtalyan Galileo, "gözlemsel astronominin", "modern fiziğin babası" ve "bilimin babası" olarak tanındı.



TÜRK GALILEO

Topkaç, bu başarının öncesinde eşi ve 8 çocuğu tarafından 'delirdiği' gerekçesiyle terk edilmişti.