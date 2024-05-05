Yabancıya evlilik zamlı

CHP'li Bolu Belediyesi'nin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, göçmenlerin evlilikleri için alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını açıkladı. Daha önce kentteki göçmenlere ait iş yerlerini kapatmasıyla gündeme gelen Köksal, kentte yaşayan göçmenlerin evlenmeleri için 10 bin TL ödemeleri gerektiğini vurguladı. Bunun caydırıcı olacağını, kentte göçmen sayısının azalacağını hatırlattı. AK Partili Meclis Üyesi Emin Birliktir, "Ben bu insanlara misafir gözüyle bakıyorum" diyerek başkana tepki yağdırdı.

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