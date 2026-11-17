Kuzeyde dev kapışma! Danimarka'nın rakibi Norveç
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un son haftasında Danimarka ile Norveç, çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Kopenhag'da oynanacak ve A Haber'den canlı yayınlanacak mücadelede Danimarka'ya beraberlik yeterken, Erling Haaland'ın formasını giydiği Norveç'in kazanması gerekiyor. A Haber'den canlı yayınlanan kritik karşılaşmada FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında gözler Danimarka ile Norveç arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. A Ligi 4. Grup'ta çeyrek finale yükselecek son takımı belirleyecek karşılaşma, 17 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
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Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
DANİMARKA:
NORVEÇ:
DANİMARKA'YA BERABERLİK YETİYOR
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, 12 puanla ilk sırada bulunuyor. Danimarka 9 puanla ikinci, Norveç 6 puanla üçüncü, Galler ise 3 puanla son sırada yer alıyor.
İlk iki takımın çeyrek finale yükseleceği grupta Danimarka, Norveç karşısında bir puan alması halinde adını son sekiz takım arasına yazdıracak.
Norveç'in kazanması durumunda ise iki takımın puanları 9'da eşitlenecek. Eylül ayında oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kazanan Norveç, ikili averaj üstünlüğüyle ikinci sıraya yükselerek çeyrek finale katılacak.
Danimarka ise kendi sahasında mağlup olması halinde grubu üçüncü sırada tamamlayacak.
PORTEKİZ'İ 4 GOLLE DEVİRDİLER
Danimarka, Norveç karşılaşması öncesinde UEFA Uluslar Ligi'nin en dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı.
Brian Riemer'in öğrencileri, 14 Kasım'da deplasmanda karşılaştığı Portekiz'i 4-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti.
Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri Rasmus Hojlund (2), Pierre-Emile Højbjerg ve Joachim Andersen kaydetti.
Portekiz deplasmanında alınan farklı galibiyet, Danimarka'yı çeyrek final yarışında avantajlı konuma taşıdı.
Ev sahibi ekip, Norveç'i de yenmesi halinde Portekiz'in Galler karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Portekiz'in mağlup olması durumunda Danimarka grubu lider tamamlayacak.
NORVEÇ'TE HAALAND SAHNEYE ÇIKACAK
Norveç, grup aşamasının son haftasına galibiyetle girdi.
Stale Solbakken'in öğrencileri, 14 Kasım'da sahasında konuk ettiği Galler'i 3-1 mağlup ederek çeyrek final umutlarını son karşılaşmaya taşıdı.
Norveç'in gollerini Antonio Nusa, Andreas Schjelderup ve Erling Haaland kaydetti.
Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland, Galler karşısında penaltıdan fileleri havalandırarak UEFA Uluslar Ligi kariyerindeki 23. golüne ulaştı.
Danimarka deplasmanında Norveç'in hücumdaki en büyük kozlarından biri yine Haaland olacak.
HAALAND İLE HOJLUND DÜELLOSU
Kopenhag'daki mücadele, Avrupa futbolunun iki önemli golcüsünü de karşı karşıya getirecek.
Danimarka'nın hücum hattında Rasmus Hojlund öne çıkarken Norveç'in en önemli gol silahı Erling Haaland olacak.
Hojlund, Portekiz karşısında attığı iki golle takımının 4-1'lik galibiyetinde başrol oynadı. Haaland ise Galler karşısındaki golüyle Norveç'in çeyrek final umutlarını sürdürmesine katkı sağladı.
İki futbolcunun performansı, Parken'deki karşılaşmanın sonucunu belirleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.
İLK MAÇI NORVEÇ 3-2 KAZANDI
Danimarka ile Norveç, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül 2026'da karşı karşıya geldi.
Norveç'in sahasında oynanan mücadele 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Norveç adına Erling Haaland iki, Oscar Bobb bir gol kaydederken Danimarka'nın gollerini Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund attı.
Bu kez Danimarka'nın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, iki takım için de çeyrek final yolundaki son sınav olacak.
HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK
Danimarka ile Norveç arasındaki kritik karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam görev alacak.
Mücadelenin VAR hakemi İsviçreli Fedayi San, AVAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak.