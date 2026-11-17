İlk maçı Norveç 3-2 kazandı. (Fotoğraf: AFP)

İLK MAÇI NORVEÇ 3-2 KAZANDI

Danimarka ile Norveç, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül 2026'da karşı karşıya geldi.

Norveç'in sahasında oynanan mücadele 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Norveç adına Erling Haaland iki, Oscar Bobb bir gol kaydederken Danimarka'nın gollerini Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund attı.

Bu kez Danimarka'nın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, iki takım için de çeyrek final yolundaki son sınav olacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Danimarka ile Norveç arasındaki kritik karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam görev alacak.

Mücadelenin VAR hakemi İsviçreli Fedayi San, AVAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak.