Yaralı Uzay, Hasan'ı yeniden hapse göndermek için polisi çağırmakta ısrar edince Emir ve arkadaşları onu davetten çıkarıp Rami'nin ofisine götürdü. Uzay, karnına saplanan camı çıkarınca ağır kan kaybetti. Doktordan Uzay'ın kana ihtiyacı olduğunu öğrenen Hasan, ona kan verdi. Altı Üstü İstanbul 22. bölüm fragmanı

Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi, atv Uzay'ın inadını kıramayan Emir, Bora'daki görüntüleri kullanarak onu pazarlığa zorlamayı planladı. Daha sonra Hasan'ı kebapçıya götüren Bayram, Can'ın kaçırılmasına yardım ettiğini itiraf etti. Melek'in önerdiği planı uygulayan Duru da Bora'yı belleği getirmeye ikna etti.