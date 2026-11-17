Kuzbass Valisi İlya Seredyuk, köy yakınlarında bir havacılık kazası meydana geldiğini doğruladı. Seredyuk, uçağın bölgeden geçmekte olduğunu belirtirken kazaya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Novosibirsk'ten Kansk'a uçan uçağın, Kemerovo'da acil iniş talebinde bulunduğu belirtildi. Uçak, Kemerovo Havalimanı'na birkaç kilometre uzaklıktaki Yagunovo köyü yakınlarında düştü.

Rusya 'nın Kemerovo bölgesindeki Yagunovo köyü yakınlarında An-12 tipi askeri nakliye uçağı düştü. Havada alev aldığı belirtilen uçakta, ilk bilgilere göre 17 kişi bulunuyordu. Uçaktakilerin tamamının yaşamını yitirdiği bildirildi.

UÇAK HAVADAYKEN ALEV ALDI

Kazanın ardından ortaya çıkan ilk görüntülerde, uçağın düştüğü bölgede alevlerin yükseldiği görüldü.

Görgü tanıkları, uçağın henüz havadayken alev aldığını ve kısa süre sonra yere çakıldığını belirtti.

Uçağın düşmeden önce alev aldığına ilişkin ifadeler dikkat çekerken, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

UÇAKTAKİ 11 KİŞİ ASKERDİ

An-12 tipi askeri nakliye uçağında bulunan 17 kişiden 6'sının mürettebat, diğer 11 kişinin ise asker olduğu belirtildi.

Kazada uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği bildirilirken, olaydan sağ kurtulan olmadığı ifade edildi.

ÜÇ OLASI NEDEN ÜZERİNDE DURULUYOR

Kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde yakıt pompası arızası, motor kapağında yangına yol açan kerosen sızıntısı ve hidrolik sistem arızası ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Uçağın teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği değerlendirilirken, kazanın kesin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAZA BÖLGESİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Uçağın düştüğü Yagunovo köyü yakınlarında Rus yetkililer tarafından operasyonel bir karargâh kuruldu.

Olay yerinde incelemeler başlatılırken, kazanın meydana geliş şekli ve uçağın havadayken alev almasına yol açan neden araştırılıyor.

Yetkililerin yürüteceği incelemelerin ardından kazanın kesin nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

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