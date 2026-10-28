Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvim'de: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payı







"KONUŞURSAN 100 BİN EURO ÖDERSİN" DİYE KORKUTUP 150 BİN DOLAR SUS PAYI VERDİ!



Skandal bununla da sınırlı değildi... 2024 yılında görüntülerin yayılmasının ardından Mustafa Sarıgül ve avukatlarının Ömer Demir'e "Konuşursan 100 bin Euro cezai şart ödersin" deyip imza attırdığı ortaya çıktı.



Daha sonra Sarıgül'ün korumasına 150 bin dolar "sus parası" verdiği öğrenildi.



Koruma Ömer Beşir Demir yaşananları şöyle anlattı:



Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül'ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikâyetçi olamadım.

2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100.000 Euro cezai şart ödeyeceğim belirten kâğıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım. Mustafa Sarıgül'ün üç yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım. İtibarım zedelendiğinden, intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150.000 dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup YENİ Parti'de güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı.

"SARIGÜL'ÜN KENDİSİ ZEVK ALDI, BENİ MAĞDUR ETTİ"



Mustafa Sarıgül'ün tarafıma yaşattığı cinsel saldırılar kendi rızam ile gerçekleşmedi. Korktuğumdan dolayı zevk almadığım olaylara karşılık vermedim. Bir bakıma kendisinin zevk aldığı, benim mağdur olduğum ilişkiler yaşandı.