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Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvim'de: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payı

YENİ Parti, yine uçkur skandalı ile çalkalanıyor. Kara para soruşturmasının göbeğindeki isim Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel eğilimli fuhuş ve şantaj ağı deşifre oldu. İtiraf bizzat "Cinsel saldırıya uğradım" diyen koruma Beşir Ömer Demir'den geldi. Ters ilişki görüntülerinin öncesinin de olduğunu belirten Demir, İstanbul Platin Konutları ve Angora Evleri'ni işaret edip "HTS'ye bakılsın" dedi. Sarıgül ve avukatlarının Demir'i imza ile korkutup susması için 150 bin dolar verdiği öğrenildi. 200 bin dolara "montaj" raporu alınan gerçek görüntüleri ise evin Özbek temizlikçisi ve şoför Turgut Alkan'ın çektiği söyleniyor. Sarıgül'ün Ankara'da bir berberle daha ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

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Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvim'de: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması, dosyaya giren gizli tanık itirafı ve koruma Beşir Ömer Demir'in verdiği ifadeyle genişledi.

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel eğilimli fuhuş ağı bizzat en yakınındakiler tarafından ifşa edildi.

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TERS İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİNE 200 BİN DOLARA "MONTAJ" RAPORU

Gizli tanık, Sarıgül'ün nikah şahitliğini yaptığı koruması Ömer Demir ile çıkan ters ilişki videolarının gerçek olduğu söyledi. Sarıgül'ün görüntülerin yayılması sonrası 200 bin dolara "montaj" raporu temin etmeye çalıştığını anlattı. Ulusal Kriminal Büro'nun patronu Uğur Kurtulan'ın gerçek görüntülere "montaj" raporu verdiğini belirtti.

KORUMANIN VE RAPORU VERENİN İFADESİ ALINDI

Bunun üzerine Kurtulan ve koruma Beşir Ömer Demir gözaltına alındı.

Uğur Kurtulan ifadesinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu 17 kişiden ayrı olarak Emir Sarıgül de 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Beşir Ömer Demir'e de ifadesinin ardından "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvim'de: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payı-3

Tüm bu yaşananlarında gölgesinde Türk siyasetini sarsacak, YENİ Partili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını dahil gündeme getirecek mide bulandıran bir gelişme yaşandı.

TERS İLİŞKİNİN ÖNCESİ DE VAR: 2021'DEN BERİ ÇOK SAYIDA CİNSEL SALDIRISI OLDU

Sarıgül'le ilişki görüntüsü çıkan koruma Beşir Ömer Demir, itirafçı oldu. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül'ün cinsel saldırılarına maruz kaldığını öne sürdü.

"Başıma gelen tüm olaylar, korktuğumdan ve çaresizliğimden gerçekleşti" diyen Demir, görüntülerin gerçek olduğunu belirtip "Mustafa Sarıgül'ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikâyetçi olamadım" dedi.

Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvim'de: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payı-4


"KONUŞURSAN 100 BİN EURO ÖDERSİN" DİYE KORKUTUP 150 BİN DOLAR SUS PAYI VERDİ!

Skandal bununla da sınırlı değildi... 2024 yılında görüntülerin yayılmasının ardından Mustafa Sarıgül ve avukatlarının Ömer Demir'e "Konuşursan 100 bin Euro cezai şart ödersin" deyip imza attırdığı ortaya çıktı.

Daha sonra Sarıgül'ün korumasına 150 bin dolar "sus parası" verdiği öğrenildi.

Koruma Ömer Beşir Demir yaşananları şöyle anlattı:

Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül'ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikâyetçi olamadım.

2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100.000 Euro cezai şart ödeyeceğim belirten kâğıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım. Mustafa Sarıgül'ün üç yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım. İtibarım zedelendiğinden, intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150.000 dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup YENİ Parti'de güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı.

"SARIGÜL'ÜN KENDİSİ ZEVK ALDI, BENİ MAĞDUR ETTİ"

Mustafa Sarıgül'ün tarafıma yaşattığı cinsel saldırılar kendi rızam ile gerçekleşmedi. Korktuğumdan dolayı zevk almadığım olaylara karşılık vermedim. Bir bakıma kendisinin zevk aldığı, benim mağdur olduğum ilişkiler yaşandı.

Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvim'de: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payı-5


KORUMA "HTS KAYITLARINA BAKILSIN" DEDİ: İSTANBUL'DA PLATİN KONUTLARI, ANKARA'DA ANGORA EVLERİ

Beşir Ömer Demir, Sarıgül'ün İstanbul Platin Konutları'ndaki evi ve Ankara'daki Angora Evleri'nde çok sayıda cinsel saldırıya maruz kaldığını dile getirdi.

"BAZEN DOKUNURDU, BAZEN ÖPMEK İSTERDİ"

"Sarıgül, fiili müdahalelerde bazen vücuduma dokunurdu, bazen de vücudumu öpmek isterdi" diyen Demir, "Bu olaylar ile ilgili (HTS) bazlarıma bakıldığında ortaya çıkacaktır. Ayrıca basına yansıyan video incelendiğinde mağduriyetim ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Öte yandan Mustafa Sarıgül ve Ömer Beşir Demir'in kasedini evin Özbek hizmetçisi ile şoförünün çektiği öğrenildi.

İtirafçı olan Beşir Ömer Demir, "Söz konusu görüntüler, o dönem Mustafa Sarıgül'ün yanında kalan Özbekistanlı temizlikçi Firüzan ve şoför Turgut Alkan (ev hapsi verildi) tarafından planlanarak kayıt altına alındı" şeklinde konuştu.

Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvim'de: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payı-6



İDDİA: ANKARA'DAKİ BİR BERBERLE DE İLİŞKİSİ VARDI

Sarıgül'ün "Ankara'da berberlik yapan biriyle daha ilişkisi oldu" diyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

Görüntüler kaydedildikten sonra C.D. isimli kişi Turgut Alkan'dan alarak para karşılığında satılmaya çalışıldığını duydum. Mustafa Sarıgül'ün nasıl bir ruh yapısında olduğunu anlamak mümkün değildir. Hem erkekle hem de kadınlarla cinsel birlikteliği olurdu. Hatta benim gibi mağdur olduğunu duyduğum Ankara'da berberlik yapan biri daha olduğunu duydum. Bu kişiyi de Mustafa Sarıgül'ün yanında temizlik işlerini yapan Özbekistan vatandaşı olan Firuzan isimli kişiden duymuştum.

Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvim'de: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payı-7

"ESKORTLA İLİŞKİYE GİRERKEN KORUMASININ ADINI SAYIKLADI"

Firuzan bir keresinde Mustafa Sarıgül'ün evine gelen escort kadınların cinsel ilişki yaşarken ... (sinkaflı kelimeler) diyerek seslendiğini, cevaben Mustafa Sarıgül'ün 'Ömer' diye bağırdığını duymuş."

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül korumasının verdiği "itiraf" ifadesinden haberdar olunca iddiaları reddeden bir açıklama yaptı.

Sarıgül, "14-15 yıldır yanımızda biri, evladımızdır. İddia kesinlikle doğru değildir. Cezaevine girmekten korktuğu için böyle bir ifade verdi" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel fuhuş ve şantaj ağı! Malum korumanın itirafı Takvim'de: Ters ilişkiye 150 bin dolarlık sus payı-8


ÖZGÜR ÖZEL'İN KUCAĞINA DÜŞEN BOMBA: NE TEK KELİME EDİYOR NE DE İHRAÇ...

YENİ Parti'nin kucağına düşen Sarıgül bombasına ilişkin Özgür Özel'den de tek kelime açıklama gelmiyor.

Belinde havlu ile basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı, baklava kutusunda rüşvet alan Manavgat Belediye Başkanı Yardımcısını ve Belediye Başkanı Nefi Kara'yı savunan Özel, Mustafa Sarıgül'ü savunamıyor. Savunamadığı gibi ihraç da edemiyor.


SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRACAK CİNSTEN

Nitekim, koruma Beşir Ömer Demir'in verdiği ifadelerde yer alan "Nitelikli cinsel saldırı" suçu, Mustafa Sarıgül'e "dokunacak" cinsten. Vahim itiraflar, Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığını kaldıracak türden.

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