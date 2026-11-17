

BELÖZOĞLU: "BU BİZE AVANTAJ SAĞLAYACAK"

Milli arada yapılan çalışmalardan memnun kalan Emre Belözoğlu'nun teknik ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıda, "Takımdaki tecrübeli isimlerin kalması ve bizimle idman yapmasıyla milli arayı iyi değerlendirdik. Hem daha rahat bir çalışma ortamı sağladık hem de oyunculara istediklerimizi, nasıl bir performans ortaya koymamız gerektiğini daha rahat anlattık. Milli aradan sonra gireceğimiz yoğun tempoda bu bize avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.