Astrolojide aşkın, ilişkilerin, güzelliğin ve maddi değerlerin gezegeni olarak kabul edilen Venüs, 3 Ekim 2026'da Akrep burcunda geri hareketine başladı. 14 Kasım 2026'da sona erecek bu dönem, astrolojik yorumlarda geçmiş ilişkileri, duygusal beklentileri ve kişisel değerleri yeniden değerlendirme süreci olarak ele alınıyor.

Venüs'ün Akrep burcundaki geri hareketi; duygusal yoğunluk, güven, bağlılık, kıskançlık ve ortak maddi konularla ilişkilendiriliyor. Geçmişte yaşanan kırgınlıklar ve ilişkilerde karşılanmayan beklentiler de bu dönemin yorumlanan temaları arasında yer alıyor.

GÜÇ MÜCADELESİ, KONTROL İHTİYACI

Astroloji takvimine göre 20 Ekim'de Venüs ile Plüton arasında kare açı, 24 Ekim'de ise Venüs ile Güneş arasında kavuşum gerçekleşiyor. Bu açılar, astrolojik yorumlarda sırasıyla ilişkilerde güç mücadeleleri ve kontrol ihtiyacı ile kişisel değerleri ve duygusal beklentileri yeniden değerlendirme temaları üzerinden ele alınıyor.

Merkür'ün 24 Ekim'de geri hareketine başlaması da astrolojik takvimde ayrı bir gelişme olarak yer alıyor. Bu hareket, astrolojik yorumlarda iletişim ve geçmiş meselelerin yeniden gözden geçirilmesiyle ilişkilendiriliyor.

Venüs retrosu, aşk ve ilişkilerde geçmişin yeniden gündeme gelmesini simgeliyor.