Geçmişten kaçış yok! 2026 Venüs retrosu ne zaman bitecek? İkili ilişkilerde hesaplaşma dönemi
3 Ekim 2026 tarihinde başlayan Venüs retrosu astroloji meraklıları tarafından takip ediliyor. Aşk, ilişkiler, özdeğer ve maddi konuların yeniden sorgulandığı bu süreçte geçmişten gelen duygular ve yarım kalmış meseleler astroloji gündeminde öne çıkıyor. Peki Venüs retrosu hangi burçları daha fazla etkileyecek? İlişkilerde yeni kararlar alınacak mı? İşte Koç’tan Balık’a 12 burcu bekleyen astrolojik etkiler ve dikkat edilmesi gereken konular...
Astrolojide aşkın, ilişkilerin, güzelliğin ve maddi değerlerin gezegeni olarak kabul edilen Venüs, 3 Ekim 2026'da Akrep burcunda geri hareketine başladı. 14 Kasım 2026'da sona erecek bu dönem, astrolojik yorumlarda geçmiş ilişkileri, duygusal beklentileri ve kişisel değerleri yeniden değerlendirme süreci olarak ele alınıyor.
GEÇMİŞ İLİŞKİLER, KIRGINLIKLAR...
Venüs'ün Akrep burcundaki geri hareketi; duygusal yoğunluk, güven, bağlılık, kıskançlık ve ortak maddi konularla ilişkilendiriliyor. Geçmişte yaşanan kırgınlıklar ve ilişkilerde karşılanmayan beklentiler de bu dönemin yorumlanan temaları arasında yer alıyor.
VENÜS 2026 RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
Venüs retrosu 3 Ekim'de Akrep burcunda başladı. Gezegen, 25 Ekim 2026'da geri hareketini sürdürürken Terazi burcuna dönecek ve 14 Kasım'da ileri hareketine geçecek.
GÜÇ MÜCADELESİ, KONTROL İHTİYACI
Astroloji takvimine göre 20 Ekim'de Venüs ile Plüton arasında kare açı, 24 Ekim'de ise Venüs ile Güneş arasında kavuşum gerçekleşiyor. Bu açılar, astrolojik yorumlarda sırasıyla ilişkilerde güç mücadeleleri ve kontrol ihtiyacı ile kişisel değerleri ve duygusal beklentileri yeniden değerlendirme temaları üzerinden ele alınıyor.
Merkür'ün 24 Ekim'de geri hareketine başlaması da astrolojik takvimde ayrı bir gelişme olarak yer alıyor. Bu hareket, astrolojik yorumlarda iletişim ve geçmiş meselelerin yeniden gözden geçirilmesiyle ilişkilendiriliyor.
25 Ekim–14 Kasım arasında gökyüzünde neler olacak?
Venüs'ün 25 Ekim'de Terazi burcuna geri dönmesiyle astrolojik yorumların odağı, yoğun duygulardan ilişkilerde denge, adalet ve karşılıklılık konularına kayıyor. İlişkilerde kimin ne kadar emek verdiği, beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı ve uzlaşmanın mümkün olup olmadığı yeniden sorgulanabilir.
Venüs, 14 Kasım 2026'da ileri hareketine dönecek. Astrolojik yorumlarda bu tarih, retro döneminde yeniden ele alınan ilişki ve değer konularının değerlendirilmesi açısından bir dönüm noktası olarak görülüyor. Venüs'ün retro gölge döneminin ise 15 Aralık 2026'da sona erecek.
Peki, Venüs retrosu 12 burç için hangi temalarla ilişkilendiriliyor? İşte burçlara göre genel astrolojik yorumlar...
KOÇ
3–25 Ekim: Yakın ilişkilerde güven, mahremiyet, kıskançlık ve ortak para konuları gündeme gelebilir. Geçmişte kapanmamış duygusal meseleleri yeniden değerlendirebilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarda denge ve adalet temaları öne çıkabilir. Partnerinle karşılıklı beklentileri konuşmak ve uzlaşma aramak isteyebilirsin.
BOĞA
3–25 Ekim: İkili ilişkiler, partnerlikler ve eski anlaşmazlıklar öne çıkabilir. Bir ilişkide ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını sorgulayabilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: Günlük yaşam, iş ortamındaki ilişkiler ve sorumluluk paylaşımı üzerinde durabilirsin. Alışkanlıklarını gözden geçirerek yaşam düzeninde değişiklik yapmak isteyebilirsin.
İKİZLER
3–25 Ekim: Günlük düzen, iş ortamındaki ilişkiler ve alışkanlıklar üzerinde düşünme dönemi olabilir. Başkalarına ayırdığın zamanla kendi ihtiyaçların arasındaki dengeyi gözden geçirebilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: Aşk hayatı, flört, yaratıcılık ve hobiler öne çıkabilir. Romantik ilişkilerde beklentilerini ve kendini ifade etme biçimini yeniden değerlendirebilirsin.
YENGEÇ
3–25 Ekim: Aşk hayatı, romantik beklentiler ve geçmiş duygusal deneyimler gündeme gelebilir. Hoşlandığın kişiye dair hislerini veya mevcut ilişkideki beklentilerini yeniden değerlendirebilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: Ev, aile ve özel yaşamda huzur arayışı öne çıkabilir. Aile içindeki ilişkileri ve yaşam alanına dair beklentilerini gözden geçirmek isteyebilirsin.
ASLAN
3–25 Ekim: Aile ilişkileri, ev hayatı ve geçmişten gelen duygusal meseleler öne çıkabilir. Aile üyeleriyle yaşanan kırgınlıkları veya yaşam alanına ilişkin beklentilerini gözden geçirebilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: İletişim, yakın çevre ve kardeşlerle ilişkiler üzerinde durabilirsin. Geçmiş konuşmaları yeniden değerlendirmek ve yanlış anlaşılmaları gidermek isteyebilirsin.
BAŞAK
3–25 Ekim: İletişim biçimin, yakın çevren ve geçmiş konuşmalar gündeme gelebilir. Söylenmemiş sözler veya yanlış anlaşılmalar yeniden ele alınabilir.
25 Ekim–14 Kasım: Maddi kaynaklar, kazanç ve kişisel değerler öne çıkabilir. Harcamalarını ve maddi önceliklerini yeniden değerlendirmek isteyebilirsin.
TERAZİ
3–25 Ekim: Özdeğer, maddi güvence ve ilişkilerde neye değer verdiğin sorgulanabilir. Bir ilişki için ne kadar emek ve kaynak harcadığını değerlendirebilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: Venüs'ün burcuna geri dönmesiyle kişisel ihtiyaçların, görünüşün ve ilişkilerdeki duruşun daha fazla önem kazanabilir. Kendi isteklerinle başkalarının beklentileri arasında denge arayabilirsin.
AKREP
3–25 Ekim: Venüs'ün burcundaki geri hareketi; kişisel istekler, çekicilik, ilişkiler ve duygusal bağlar üzerinde yoğunlaşma dönemi olarak yorumlanıyor. Geçmiş seçimlerini ve ilişkilerdeki tutumunu sorgulayabilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: İçe dönüş, geçmiş deneyimleri değerlendirme ve duyguları anlamlandırma temaları öne çıkabilir. Yeni kararlar almadan önce kendine zaman tanımak isteyebilirsin.
YAY
3–25 Ekim: İçine attığın duygular, gizli kalmış beklentiler ve kapanmamış ilişki meseleleri gündeme gelebilir. Geçmişte yaşananları yeniden düşünme ihtiyacı hissedebilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek planları üzerinde değerlendirmeler yapabilirsin. Hangi ilişkilerin sana gerçekten iyi geldiğini anlamaya çalışabilirsin.
OĞLAK
3–25 Ekim: Arkadaşlıklar, sosyal gruplar ve ortak hedefler öne çıkabilir. Bir dostlukta beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını sorgulayabilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: Kariyer hedeflerin, iş ilişkilerin ve toplumsal imajınla ilgili önceliklerini yeniden değerlendirebilirsin. İş ortamında uyum ve iş birliği daha fazla önem kazanabilir.
KOVA
3–25 Ekim: Kariyer, iş ilişkileri ve özel hayat arasındaki denge gündeme gelebilir. Başarı hedeflerinin kişisel mutluluğunu nasıl etkilediğini düşünmek isteyebilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: Eğitim, seyahat, yeni deneyimler ve hayata bakış açınla ilgili beklentilerini gözden geçirebilirsin. Farklı düşüncelere açık olmak ilişkilerinde uzlaşmayı kolaylaştırabilir.
BALIK
3–25 Ekim: Uzak ilişkiler, gelecek planları ve inançlarınla bağlantılı duygusal konular öne çıkabilir. Bir kişiye veya hedefe ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirebilirsin.
25 Ekim–14 Kasım: Ortak maddi konular, borçlar, güven ve duygusal yakınlık üzerinde durabilirsin. İlişkilerde sınırlarını belirlemek ve karşılıklı sorumlulukları netleştirmek isteyebilirsin.