Mavi Vatan hamlesi Yunan lobisini panikletti: Rubio'ya Türkiye karşıtı 5 maddelik mektup hazırlığı
Türkiye–Libya deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisinde de onaylanmasının ardından, anlaşmaya karşı çıkan çevreler Washington’da harekete geçti. ABD’li iki milletvekili, Marco Rubio’ya yönelik hazırladıkları mektupta Mavi Vatan’ı hedef alarak Ankara’ya diplomatik girişimde bulunulmasını istedi. Yunan lobisi de girişime destek toplamak için çağrı yaptı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya ile attığı stratejik adım, ABD Kongresindeki iki milletvekilinin hedefinde.
Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya sunulmak üzere bir mektup hazırladı. Milletvekilleri, Türkiye–Libya deniz yetki alanları mutabakatına karşı Amerikan yönetiminden beş somut adım talep etti.
Ankara'nın Libya ile kurduğu deniz yetki ortaklığını hedef alan girişime, Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) de destek verdi.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ADIMINA LİBYA'DAN OY BİRLİĞİYLE DESTEK
Girişimin arkasında, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin 20 Ekim 2026'da aldığı karar bulunuyor.
Libya resmî haber ajansı LANA'ya göre Meclis, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı oy birliğiyle onayladı. Ayrıca 2020'de alınan mutabakatları reddetme ve Türkiye ile siyasi ilişkileri kesme kararlarını yürürlükten kaldırdı.
Böylece Ankara'nın 2019'da attığı stratejik adım, anlaşmaya yıllarca karşı çıkan Libya Meclisinin de desteğini aldı.
MAVİ VATAN'A KARŞI WASHINGTON'I DEVREYE SOKMAK İSTEDİLER
Bilirakis ve Schneider, mutabakatın onaylanmasının bölgesel istikrarı zedeleyebileceğini, Libya'nın siyasi birleşmesini güçleştirebileceğini ve ABD ile müttefiklerinin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atabileceğini ileri sürdü.
Mavi Vatan'ı doğrudan hedef alan milletvekilleri, Türkiye'nin deniz yetki iddialarının Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır'ın haklarıyla çatıştığını savundu.
Ankara'nın Libya'daki etkisini bu iddiaları güçlendirmek için kullanabileceğini öne süren iki isim, Washington'dan Türkiye ve Libya nezdinde diplomatik adımlar atmasını istedi.
RUBIO'YA BEŞ MADDELİ TALEP
Mektupta ABD Dışişleri Bakanlığından şu adımlar talep edildi:
Türkiye ve Libya'ya doğrudan girişimde bulunulması: Mutabakatın onaylanmasına ve bölgesel güvenliğe etkilerine ilişkin kaygıların Türk ve Libyalı yetkililere iletilmesi.
Mavi Vatan'a karşı tutum alınması: Libya'daki ulusal uzlaşma sürecinin, milletvekillerinin "dayanaksız" diye nitelendirdiği Mavi Vatan bağlantılı deniz yetki iddialarını meşrulaştırmak için kullanılmasına karşı çıkılması.
Libya'nın siyasi birliğinin desteklenmesi: Egemen, istikrarlı, temsil gücü bulunan ve dış müdahalelerden uzak bir ulusal yönetim altında ülkenin birleşmesine desteğin sürdürülmesi.
ABD müttefiklerinin deniz yetkilerine desteğin tekrarlanması: Seyrüsefer serbestisine ve deniz anlaşmazlıklarının barışçıl çözümüne bağlılığın yeniden açıklanması.
Yunanistan, GKRY ve Mısır'la koordinasyon kurulması: Gerilimin önlenmesi ve Doğu Akdeniz'de enerji iş birliğinin korunması gerekçesiyle bu taraflarla yakın çalışılması.
ANKARA'YA KARŞI ENERJİ VE GÜVENLİK GEREKÇESİ
Milletvekilleri, Türkiye–Libya mutabakatına karşı taleplerini enerji ve güvenlik başlıklarıyla da desteklemeye çalıştı.
Mektupta, anlaşmazlığın 2019 tarihli Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası'nın hedeflerini zora sokabileceği ileri sürüldü. Bölgedeki enerji geliştirme çalışmalarının, altyapı yatırımlarının ve ABD müttefikleri arasındaki ekonomik iş birliğinin deniz sınırı ihtilaflarından etkilenebileceği savunuldu.
Avrupa'nın enerji bağımsızlığını güçlendirme hedefi de gerekçeler arasında sıralandı. Türkiye, Yunanistan, GKRY, Mısır ve Libya'yı ilgilendiren gerilimlerin yanlış hesaplamalara, diplomatik krizlere ve askerî olaylara yol açabileceği iddia edildi.
TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ KABUL ETTİLER
Bilirakis ve Schneider, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve Washington'ın Ankara ile yapıcı ilişkiler sürdürmekte çıkarı bulunduğunu kabul etti.
Buna karşılık bu ilişkinin, Amerikan güvenlik çıkarları ile bölgedeki diğer müttefiklerin egemenliği, güvenliği ve deniz yetkileri pahasına yürütülmemesi gerektiğini savundu.
YUNAN LOBİSİ KONGRE'DE DESTEK ARIYOR
HALC, mektuba daha fazla Kongre üyesinin imza vermesi için üyelerine çağrı yaptı. Kuruluş, üyelerinden kendi temsilcileriyle iletişime geçerek girişime destek istemelerini talep etti.
Türkiye'nin Libya ile attığı adım Meclis onayıyla yeni bir destek kazanırken, mutabakat karşıtları Washington'da siyasi destek arayışını sürdürüyor.
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