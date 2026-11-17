Yunanistan, GKRY ve Mısır'la koordinasyon kurulması: Gerilimin önlenmesi ve Doğu Akdeniz'de enerji iş birliğinin korunması gerekçesiyle bu taraflarla yakın çalışılması.

Libya'nın siyasi birliğinin desteklenmesi: Egemen, istikrarlı, temsil gücü bulunan ve dış müdahalelerden uzak bir ulusal yönetim altında ülkenin birleşmesine desteğin sürdürülmesi.

Mavi Vatan'a karşı tutum alınması: Libya'daki ulusal uzlaşma sürecinin, milletvekillerinin "dayanaksız" diye nitelendirdiği Mavi Vatan bağlantılı deniz yetki iddialarını meşrulaştırmak için kullanılmasına karşı çıkılması.

Türkiye ve Libya'ya doğrudan girişimde bulunulması: Mutabakatın onaylanmasına ve bölgesel güvenliğe etkilerine ilişkin kaygıların Türk ve Libyalı yetkililere iletilmesi.

ANKARA'YA KARŞI ENERJİ VE GÜVENLİK GEREKÇESİ

Milletvekilleri, Türkiye–Libya mutabakatına karşı taleplerini enerji ve güvenlik başlıklarıyla da desteklemeye çalıştı.

Mektupta, anlaşmazlığın 2019 tarihli Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası'nın hedeflerini zora sokabileceği ileri sürüldü. Bölgedeki enerji geliştirme çalışmalarının, altyapı yatırımlarının ve ABD müttefikleri arasındaki ekonomik iş birliğinin deniz sınırı ihtilaflarından etkilenebileceği savunuldu.

Avrupa'nın enerji bağımsızlığını güçlendirme hedefi de gerekçeler arasında sıralandı. Türkiye, Yunanistan, GKRY, Mısır ve Libya'yı ilgilendiren gerilimlerin yanlış hesaplamalara, diplomatik krizlere ve askerî olaylara yol açabileceği iddia edildi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ KABUL ETTİLER

Bilirakis ve Schneider, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve Washington'ın Ankara ile yapıcı ilişkiler sürdürmekte çıkarı bulunduğunu kabul etti.

Buna karşılık bu ilişkinin, Amerikan güvenlik çıkarları ile bölgedeki diğer müttefiklerin egemenliği, güvenliği ve deniz yetkileri pahasına yürütülmemesi gerektiğini savundu.