Dünya devlerine siber saldırı! CNN ve IKEA dahil 178 şirketin internet sitesine zararlı kod yerleştirildi
Siber saldırganların, aralarında BBC, CNN, IKEA ve Zoom gibi dünyaca ünlü kuruluşların da bulunduğu 178 şirketin internet sitesine zararlı kod yerleştirdiği ortaya çıktı. Kripto para cüzdanları ve kredi kartı bilgilerini hedef alan saldırıda, iPhone ve iPad kullanıcılarının da risk altında olduğu belirlendi.
Siber güvenlik araştırmacıları, dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden bazılarının kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmek amacıyla siber saldırganlar tarafından manipüle edildiğini açıkladı.
Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, JavaScript tabanlı zararlı kodların kripto para varlıklarını ve kredi kartı bilgilerini çalmak, ayrıca kullanıcıların cihazlarına virüs bulaştırmak amacıyla kullanıldığını bildirdi.
Helme, saldırganların dijital optimizasyon platformu Optimizely üzerinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 178 şirketin internet sitesine zararlı yazılım yerleştirdiğini belirtti.
BBC, CNN VE IKEA DA HEDEFTE
Saldırıdan etkilenen kuruluşlar arasında IKEA, Salesforce, Equifax, BBC, CNN ve Zoom gibi küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin bulunduğu açıklandı.
GitLab, HSBC, Air France-KLM, Ledger ve Peacock'un da zararlı kodların yerleştirildiği platformlar arasında olduğu kaydedildi.
Siber güvenlik şirketi HudsonRock, söz konusu yöntemle zararlı yazılım dağıtıldığını doğrularken saldırıdan kaç kullanıcının etkilendiğine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.
KRİPTO PARALAR VE KART BİLGİLERİ ÇALINDI
Araştırmacıların incelemelerinde, çok amaçlı olarak geliştirilen zararlı yazılımın kullanıcıların kripto para cüzdan adreslerini saldırganlara ait adreslerle değiştirdiği tespit edildi.
Yazılımın ayrıca kredi kartı bilgilerini kopyalayabildiği, tarayıcı çerezlerini ele geçirdiği ve kullanıcıların ekran görüntülerini çalabildiği belirlendi.
Saldırganların kontrolündeki hesaplara gerçekleştirilen doğrulanmış kripto para transferleri ise saldırının yalnızca veri toplamakla sınırlı kalmadığını, kripto para hırsızlığının da gerçekleştiğini ortaya koydu.
IPHONE VE IPAD CİHAZLARINA DA SALDIRDILAR
Siber saldırının Apple kullanıcılarını da hedef aldığı belirlendi.
Araştırmacılar, zararlı yazılımın iPhone ve iPad cihazlarına yönelik "Coruna" ve "DarkSword" isimli iOS istismar kitlerini dağıttığını tespit etti.
Bu yöntemle saldırganların yalnızca internet sitelerinde işlem yapan kullanıcıların finansal bilgilerine değil, mobil cihazlarına da erişim sağlamayı hedeflediği belirtildi.
GÜVENİLİR ALTYAPIYI KULLANARAK GÜVENLİK ENGELLERİNİ AŞTILAR
Siber saldırının en dikkat çekici ayrıntılarından biri, zararlı yazılımın güvenilir bir dijital altyapı üzerinden dağıtılması oldu.
Araştırmacılar, saldırganların Optimizely altyapısını kullanan müşteri projelerinin yönetim panellerindeki özel kod alanına (Project JavaScript) zararlı yazılım yerleştirdiğini ortaya çıkardı.
Söz konusu kodun, dosyanın geri kalanında herhangi bir değişiklik yapılmaması nedeniyle ilk aşamada fark edilmediği anlaşıldı.
Zararlı yazılımın Optimizely'nin güvenilir alan adı ve dijital sertifikası üzerinden sunulması ise hedef internet sitelerindeki güvenlik duvarlarını aşmasını sağladı.
178 ŞİRKETİN SİSTEMİNE NASIL ERİŞİLDİĞİ ARAŞTIRILIYOR
Saldırının ardından, birbirinden bağımsız çok sayıda müşteri projesinin nasıl hedef alınabildiği sorusu gündeme geldi.
Siber güvenlik uzmanları, saldırganların farklı şirketlere ait Optimizely projelerine hangi yöntemle erişim sağladığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
Uzmanlar, özellikle çok sayıda kuruluşa hizmet veren ortak dijital altyapılar üzerinden gerçekleştirilen saldırıların geniş çaplı güvenlik riskleri oluşturduğuna dikkati çekti.
Saldırıdan etkilenen kullanıcıların toplam sayısı ve saldırganların sistemlere erişim yöntemi henüz netlik kazanmazken, Optimizely'nin konuyla ilgili açıklama yapması gerektiği ifade edildi.