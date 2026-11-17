IPHONE VE IPAD CİHAZLARINA DA SALDIRDILAR

Siber saldırının Apple kullanıcılarını da hedef aldığı belirlendi.

Araştırmacılar, zararlı yazılımın iPhone ve iPad cihazlarına yönelik "Coruna" ve "DarkSword" isimli iOS istismar kitlerini dağıttığını tespit etti.

Bu yöntemle saldırganların yalnızca internet sitelerinde işlem yapan kullanıcıların finansal bilgilerine değil, mobil cihazlarına da erişim sağlamayı hedeflediği belirtildi.

GÜVENİLİR ALTYAPIYI KULLANARAK GÜVENLİK ENGELLERİNİ AŞTILAR

Siber saldırının en dikkat çekici ayrıntılarından biri, zararlı yazılımın güvenilir bir dijital altyapı üzerinden dağıtılması oldu.

Araştırmacılar, saldırganların Optimizely altyapısını kullanan müşteri projelerinin yönetim panellerindeki özel kod alanına (Project JavaScript) zararlı yazılım yerleştirdiğini ortaya çıkardı.

Söz konusu kodun, dosyanın geri kalanında herhangi bir değişiklik yapılmaması nedeniyle ilk aşamada fark edilmediği anlaşıldı.

Zararlı yazılımın Optimizely'nin güvenilir alan adı ve dijital sertifikası üzerinden sunulması ise hedef internet sitelerindeki güvenlik duvarlarını aşmasını sağladı.