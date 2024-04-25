Cimbom açık ara zirvede

Bu sezon evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanan Galatasaray iç sahada yakaladığı müthiş seriyle Avrupa'nın zirvesine çıktı. Rams Park'ta oynadığı son 34 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar bu alanda Avrupa'nın en başarılı takımı oldu. Cimbom'u 28 maçta İngiliz devi Manchester City izlerken, PSV Eindhoven 25, Sporting Lizbon da 22 maçtır iç saha yenilgisi yaşamıyor.



1- Galatasaray- 34 maç

2- Manchester City - 28 maç

3- PSV Eindhoven - 25 maç

4- Sporting Lizbon - 22 maç

5- Real Madrid - 21 maç

6- Benfica - 18 maç

7-Leverkusen - 16 maç

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