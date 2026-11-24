Güllü dosyasında yeni deliller TÜBİTAK'ta! Kayıtlardaki erkek sesi Sultan Nur Ulu'nun ağabeyine mi ait?
Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni deliller teknik inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi. Ses kayıtlarına ilişkin yapılan son analizde, erkek sesinin Sultan Nur Ulu'nun ağabeyine ait olabileceği öne sürüldü. Tuğyan Ülkem Gülter'in "Kapattın mı kameraları" sözleri ve "Kim o?" sorusuna Ulu'nun verdiği "Abim" yanıtı dosyadaki soru işaretlerini artırırken gözler TÜBİTAK'ın yapacağı incelemeye çevrildi.
Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, ev içindeki güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları üzerindeki incelemeler derinleşti.
Dosyaya giren yeni deliller teknik inceleme için TÜBİTAK'a gönderilirken ATV Haber'de yayımlanan ses analizinde, kayıtlardaki erkek sesinin Sultan Nur Ulu'nun ağabeyine ait olabileceği öne sürüldü.
Kayıtlara yansıdığı belirtilen kamera diyaloğu ve "Kim o?" sorusuna verilen "Ağabeyim" yanıtı dosyadaki soru işaretlerini artırdı.Güllü davasında yeni deliller TÜBİTAK'ta
YENİ DELİLLER TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ
Avukat Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından dosyadaki yeni delillerin incelenmesi için harekete geçildi.
Gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından delillerin teknik inceleme yapılmak üzere TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.
KAYITLARDAKİ ERKEK SESİ SULTAN NUR ULU'NUN AĞABEYİNİ İŞARET ETTİ
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in evde yaşananların aydınlatılması amacıyla talep ettiği ses analizinin sonuçları yayımlandı.
Analizde, kayıtlarda bulunduğu belirtilen erkek sesinin Sultan Nur Ulu'nun ağabeyine ait olabileceği aktarıldı.
Daha önce de Ulu'nun ağabeyinin Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun kaçma girişimine yardım edebileceği öne sürülmüştü.
"KAPATTIN MI KAMERALARI"
Yeni ses analizinde, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu arasında güvenlik kameralarına ilişkin bir konuşmanın geçtiği belirtildi.
Tuğyan'ın "Kapattın mı kameraları" sözlerine Sultan Nur Ulu'nun "Beni izliyor" yanıtını verdiği duyuldu.
Kayıtların devamında ise Tuğyan'ın annesi Güllü'nün özür dilemesini istediği, Ulu'nun da "Tamam yapıyor" dediği anlaşıldı.
ERKEK SESİNE İLİŞKİN ÇARPICI DİYALOG: "KİM O?"
Kayıtlardaki erkek sesinin kimliğine ilişkin önemli ayrıntılardan biri de Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu arasında geçtiği belirtilen diyalog oldu.
Tuğyan'ın "Kim o?" sorusuna Sultan Nur Ulu'nun "Abim" yanıtını verdiği aktarıldı.
Ses analizinde ortaya konulan bulguların ardından dosyada nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.
DOSYADA İKİ AYRI UZMAN RAPORU VAR
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından daha önce ev içindeki güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatılmıştı.
28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadeleri yer almıştı.
İkinci raporda ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de kayıtlara geçmişti.
ERKEK SESİNE ATFEDİLEN SÖZLER RAPORLARA GİRMİŞTİ
Her iki uzman raporunda da güvenlik kamerası kayıtlarında bulunduğu belirtilen erkek sesine ilişkin tespitler yer almıştı.
İlk raporda erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri aktarılmıştı.
İkinci raporda ise söz konusu sese atfedilen "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" ifadelerine yer verilmişti.
ERKEK SESİNİN KİMLİĞİNE İLİŞKİN KESİN TESPİT YOK
Ancak daha önce hazırlanan iki uzman raporunda da erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmamıştı.
İkinci uzman görüşünde, ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önem taşıdığı ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koymaya yeterli olmadığı vurgulanmıştı.