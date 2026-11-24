İki ayrı uzman raporunda ses kayıtlarına dair çarpıcı ifadeler yer aldı. (Foto: ATV)

DOSYADA İKİ AYRI UZMAN RAPORU VAR

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından daha önce ev içindeki güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatılmıştı.

28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadeleri yer almıştı.

İkinci raporda ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de kayıtlara geçmişti.