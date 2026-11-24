SON DAKİKA: Fox News'e konuşan iki kaynak, CIA'yı hedef alan siber ihlalde istihbarat analizi için kullanılan bir ağda gizlilik derecesi bulunmayan bilgilerin açığa çıktığını doğruladı. Bir FBI kaynağı, CIA'daki siber ihlalin FBI'ın geçen hafta uğradığı ayrı siber saldırıyla tam olarak aynı gün gerçekleştiğini bildirdi.



Kimliği belirsiz saldırganlar, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI) tarafından kullanılan bir istihbarat sistemine yetkisiz erişim sağladı. Sosyal medya paylaşımlarından uydu görüntülerine kadar geniş bir veri havuzunu barındıran bu sistemdeki ihlalin boyutları henüz netleşmiş değil.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere ve konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre saldırı, kurumların "açık kaynaklı istihbarat" analiz sistemini hedef aldı. İstihbarat birimlerinin kamuya açık ve gizlilik derecesi bulunmayan çevrimiçi verileri tarayarak küresel tehditleri tespit etmek için kullandığı bu ağda, tam olarak hangi bilgilere ulaşıldığı ve saldırganların sistemde ne kadar süre kaldığı bilinmiyor.

ODNI yetkilileri kritik kabiliyetlerde ya da gizli sistemlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını duyururken, CIA konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan, ihlalde başka devlet kurumlarına ait bazı bilgilerin de açığa çıkmış olabileceği öne sürülüyor; konuya yakın kaynaklardan biri ise sorunun çözüldüğünü aktardı.