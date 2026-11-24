Galatasaray , ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Savunma hattına sol ayaklı bir futbolcu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılıların, daha önce de transfer listesinde yer alan Lucas Beraldo için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.

Beraldo PSG'de forma giyiyor. (Fotoğraf: REUTERS)

BITSHIABU'NUN YERİNE LUCAS BERALDO!

Galatasaray'ın sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu ile yollarını ayırmayı gündemine aldığı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların Fransız savunmacının yerine sol ayaklı bir stoper transfer etmeyi hedeflediği ve bu doğrultuda Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Lucas Beraldo'yu yeniden listesine eklediği iddia edildi.

Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Beraldo'nun, ocak ayındaki transfer planlamasında savunma hattı için değerlendirilen isimlerden biri olduğu belirtildi.