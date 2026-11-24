Galatasaray'da o isim ayrılıyor! Transferde yine PSG'nin kapısı çalınacak
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Beraldo'yu yeniden gündemine aldığı iddia edildi. RB Leipzig'den kiralanan El Chadaille Bitshiabu ile yolların ayrılması planlanırken, sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoper için kiralama formülünü değerlendirdiği öne sürüldü.
Galatasaray, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Savunma hattına sol ayaklı bir futbolcu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılıların, daha önce de transfer listesinde yer alan Lucas Beraldo için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda savunma alternatiflerini artırmak isteyen yönetimin, El Chadaille Bitshiabu'nun geleceğine ilişkin değerlendirmeleri doğrultusunda yeni transfer seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtildi.
BITSHIABU'NUN YERİNE LUCAS BERALDO!
Galatasaray'ın sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu ile yollarını ayırmayı gündemine aldığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların Fransız savunmacının yerine sol ayaklı bir stoper transfer etmeyi hedeflediği ve bu doğrultuda Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Lucas Beraldo'yu yeniden listesine eklediği iddia edildi.
Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Beraldo'nun, ocak ayındaki transfer planlamasında savunma hattı için değerlendirilen isimlerden biri olduğu belirtildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Paris Saint-Germain'de forma giyen Lucas Beraldo'nun daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ileri sürüldü.
Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için ilk aşamada kiralama seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.
Brezilyalı oyuncunun Fransız ekibiyle devam eden sözleşmesi ve bonservis maliyeti nedeniyle kiralık transfer formülünün ön plana çıktığı belirtildi.
ÜÇ FARKLI BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR
24 Kasım 2003 doğumlu olan Lucas Beraldo, 1.86 metrelik boyu ve sol ayağını kullanmasıyla dikkat çekiyor.
Asıl mevkisi sol stoper olan Brezilyalı savunmacı, sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan Beraldo'nun farklı bölgelerde oynayabilmesi, Galatasaray'ın transfer planlamasında değerlendirilen özellikleri arasında yer alıyor.
PSG'DE 8 MAÇTA 1 GOL ATTI
Lucas Beraldo, 2024-2025 sezonunda Paris Saint-Germain formasıyla Fransa Ligue 1'de 25 karşılaşmaya çıkarak 1 gol kaydetti.
Brezilyalı futbolcu, 2025-2026 sezonunda ligde 20 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
2026-2027 sezonunda ise şu ana kadar Ligue 1'de 8 karşılaşmada görev alan Beraldo, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO
2024 yılında Sao Paulo'dan Paris Saint-Germain'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Lucas Beraldo'nun piyasa değerinin 22 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.
Brezilyalı stoperin Fransız kulübüyle sözleşmesinin 2031 yılına kadar devam ettiği aktarılırken, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralama seçeneği üzerinde durduğu öne sürüldü.