’Allen’en doğruladı!

Büyük Aşıkların Sonuncusu" adlı tiyatro oyunuyla aynı sahneyi paylaşan Yasemin Kay Allen ve Murat Cemcir, önceki gün Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Yasemin Kay Allen, ilk kez ismiyle ilgili detay verdi ve "Kay"'ın sanıldığı gibi soyadı değil, "göbek adı" olduğunu, annesinin ismi okunurken daha fanatik durması için bu göbek adını koyduğunu dile getirdi.

"GÖBEK ADIM KAY"

Allen, annesi Suna Yıldızoğlu'nun koyduğu göbek adı için, "Kay (key) göbek adım. Fanatik olarak kulağa daha hoş geliyor diye koyulmuş açıkçası, anlamı yok, Yasemin Allen'den ziyade annem Yasemin Kay Allen demiş... Bana söylediği hikaye bu" dedi. Murat Cemcir'in bu duruma esprili yorumu ise "İnsanın göbek adı Kay olmaz ya!" oldu.



"ANNEM DAHA GÜZEL"

Yasemin Kay Allen, Ceyda Düvenci'ye, "Annen senden daha güzeldi yorumlarına alıştım artık. Annem hala benden daha güzel" dedi