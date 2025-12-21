Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 7 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde, ünlü isimlerin menajeri Eser Küçükerol ile Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla; marka danışmanları Yiğit Macit ve Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ile Mehmet Güçlü ise "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Cihan Şensözlü de adliyeye çıkarılan isimler arasında yer aldı. Savcılıkta ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.