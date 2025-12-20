ABD’den Suriye’de DEAŞ’a Şahingöz Operasyonu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye'de DEAŞ'a yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde örgüte ait hücrelerin hedef alındığı operasyonlarda çok sayıda noktanın vurulduğu bildirildi.

Kaynaklar, ABD güçlerinin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden DEAŞ hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlediğini de aktardı. Saldırıların, örgütün yeniden yapılanma girişimlerini engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hegseth, ABD kuvvetlerinin 13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira kentinde ABD askerlerini hedef alan saldırıya karşılık olarak yeni bir askeri harekât başlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD kuvvetleri, 13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira kentinde ABD kuvvetlerine yönelik saldırıya doğrudan yanıt olarak, DEAŞ savaşçılarını, altyapısını ve silah depolarını ortadan kaldırmak için Suriye'de Şahingöz Operasyonu'nu başlattı. Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır."

DEAŞ'a karşı kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, örgütün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgede operasyonlarını sürdürüyor.