TAKVİM'de "millete giderim" demişti! Hasan Ufuk Çakır Mersin'de Özgür Özel ve Ağbaba'ya sert daldı: Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun

TAKVİM'e verdiği röportajda "Millete giderim" diyen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, memleketi Mersin'de bağımsız miting düzenledi. CHP'den istifa sürecini ve partideki yolsuzlukları meydanda anlatan Çakır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya sert tepki gösterdi. Kamer Genç'in kabri başındaki rakılı alem görüntülerine değinen Çakır, "Beni ihraç edenlere, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun" dedi.

CHP'den ihracı istenince istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersinlilerle bir araya geldi.

TAKVİM'e verdiği röportajda "Millete giderim. Benim gideceğim başka bir yer yok. Benim gideceğim bir otel sahibi yok. Benim gideceğim bir gayrimeşru adam yok" diyen Çakır, Mersin'de bağımsız miting düzenledi.
TAKVİM'e verdiği röportajda ʺMillete giderimʺ diyen Hasan Ufuk Çakır, Mersin'de miting düzenledi


ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA'YA SERT DALDI

Burada CHP'den ihraç ediliş sürecini ve parti içindeki usulsüzlükleri anlatan Çakır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya sert sözlerle yüklendi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın Tunceli'de Kamer Genç'in kabri başında rakılı görüntüleri çıkmıştı. CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi



"MEZARLIKTA RAKI İÇENLERE LANET OLSUN"

Skandal görüntülere atıfta bulunan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "Beni ihraç edenlere, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun" şeklinde konuştu.
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren

Çakır'ın, partisinin gidişatından duyduğu rahatsızlığı Takvim.com.tr'ye değerlendirmesi ve makam odalarının kapısını Takvim.com.tr'ye açması ihraca giden, istifayla sonuçlanan sürecin taşlarını ördü.

''Hırsızın partisi olmaz''



"YATIYORUZ SİLİVRİ KALKIYORUZ SİLİVRİ! İDDİANAME DENDİĞİ GİBİYSE VAY HALİMİZE"

Çakır'ın sorularımıza verdiği açık cevaplar ve "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" sözleriyle yaptığı çıkış partinin kucağına bomba gibi düştü.




39. Kurultayın sağlıklı olmadığını söyleyen Çakır, "Baklava kutusuna parayı ben mi koydum? Yolsuzluğu şaibeyi sorduklarında apışıp kalıyoruz. İddianame dendiği gibiyse vay halimize, olacakları düşünemiyorum" diyerek isyan etti.

Kurultayda gündem olan röportaj Genel Merkez'i ve Silivri'yi karıştırdı.

Buna müteakip Mersin Milletvekili hakkında "ihraç" istendi. Vekil de istifasını sundu.

