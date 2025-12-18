Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı
Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Kanarya'nın ilk hedefi orta saha ve forvet mevkilerine takviye yapabilmek. Sarı lacivertlilerin listesinde birbirinden değerli yıldızlar var. Eski bir futbolcu ise mesaj göndererek gelmek istediğini söyledi.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Başkan Sadettin Saran, Domenico Tedesco'dan gelen rapor doğrultusunda ekibiyle birlikte yoğun mesai harcıyor.
LIVAKOVIC'E SÜRPRİZ TALİP
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başında La Liga ekibi Girona'ya kiralanan ancak forma şansı bulamayan Hırvat kaleci için eski kulübü devreye girdi.
GIRONA'DA SÜRE ALAMADI
Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak giden Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde henüz resmi bir maçta görev alamadı. Bu durumun ardından 29 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.
DINAMO ZAGREB'DEN TEKLİF
Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb, deneyimli kaleci için harekete geçti. Hırvat ekibinin, Fenerbahçe'ye 6 aylık kiralama ve 3 milyon euro satın alma opsiyonu içeren resmi bir teklif sunduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE PORTAKAL HAREKATI
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken orta saha için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin, Hollanda pazarına yönelerek üç yıldızdan birini kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.
ROTA HOLLANDA
Teknik heyetin raporu doğrultusunda merkez orta sahaya net bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer planlamasında Hollandalı futbolcuları ön plana çıkardı. Sarı-lacivertlilerin listesinde üç önemli isim bulunuyor.
TIMBER'DA TEMASLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin öncelikli adaylarından biri Feyenoord forması giyen Quinten Timber oldu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Timber'a İngiltere'den de ilgi olduğu belirtiliyor. Kontrat süresinin sona yaklaşması, Fenerbahçe açısından mali şartları daha ulaşılabilir hale getirebilir.
KENNETH TAYLOR DA LİSTEDE
Sarı-lacivertlilerin radarındaki bir diğer isim Ajax'ta forma giyen Kenneth Taylor. 23 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Ajax ile temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
JOEY VEERMAN BOMBASI
Orta saha adayları arasında PSV forması giyen Joey Veerman da yer alıyor. 27 yaşındaki deneyimli futbolcuya yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Premier Lig ekiplerinin de ilgi gösterdiği aktarılıyor. Veerman'ın oyun görüşü ve pas kalitesi, teknik heyetin dikkatini çeken unsurlar arasında bulunuyor.
TAYLOR VE VEERMAN EL YAKIYOR
Fenerbahçe'nin bu üç isimden birini kadrosuna katmayı planladığı belirtilirken, mali detaylar sürecin kilit noktası olarak öne çıkıyor. Veerman veya Taylor transferlerinde bonservis bedelinin en az 25 milyon euro seviyesinde olabileceği konuşuluyor. Quinten Timber'ın sözleşme süresinin sona yaklaşması nedeniyle bu rakamın daha aşağı çekilebileceği ifade edilse de, transfer sürecinin yine de kolay olmayacağı vurgulanıyor.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdürürken eski yıldızı Vedat Muriqi cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kosovalı golcünün, sarı-lacivertli kulübe geri dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.
KADIKÖY MACERASI SONA ERDİ
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken Youssef En Nesyri cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Faslı golcünün geleceğine ilişkin iddialar, sarı-lacivertli camiada gündemi hareketlendirdi.
MENAJERİNDEN KULÜP BULMASINI İSTEDİ
Afrika Uluslar Kupası için milli takıma giden Youssef En Nesyri'nin, menajeriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini ilettiği öne sürüldü. Deneyimli golcünün, "Afrika Kupası bitmeden bana kulüp bul. Artık Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
KÖRFEZ EKİPLERİ DEVREDE
Sarı-lacivertli formayla bu sezon istikrarlı şekilde süre alan En Nesyri'ye özellikle Körfez ülkelerinden kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu ilginin, devre arası transfer döneminde somut tekliflere dönüşebileceği konuşuluyor. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe ile yolların ayrılması ihtimali her geçen gün güçleniyor.
PERFORMANSI
Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi karşılaşmada görev aldı. Faslı santrfor, bu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist yaptı. Performansı zaman zaman tartışma konusu olan tecrübeli futbolcu, buna rağmen takımın hücum rotasyonunda önemli bir rol üstlendi.
2028'E KADAR KONTRATI VAR
29 yaşındaki golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Ancak yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli yönetimin, uygun bir teklif gelmesi halinde transfer seçeneğine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
HEDEF SANTRFOR TAKVİYESİ
Lider Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetim bu doğrultuda birçok ismi değerlendirirken, kulüp tarihine iz bırakmış bir oyuncudan sürpriz bir mesaj geldi.
VEDAT MURIQI'DEN FENERBAHÇE'YE MESAJ: HAZIRIM
Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin, Fenerbahçe'ye dönüşe açık olduğu öne sürüldü. Deneyimli golcünün, sarı-lacivertlilere gönderdiği mesajda, "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle konuşup anlaşılsın. Bende sorun yok. Yalnız kulübüm 25 milyon euro bonservis istiyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
FORMUNUN ZİRVESİNDE
Bu sezon Mallorca formasıyla etkili bir performans sergileyen Vedat Muriqi, çıktığı 15 maçta 9 gol kaydederek takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Fizik gücü ve bitiriciliğiyle La Liga'da dikkat çeken Kosovalı forvet, istikrarlı görüntüsüyle transfer piyasasında da değerini artırdı.
İSTANBUL'DAKİ KARİYERİ UNUTULMADI
Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 17 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen golcü oyuncu, kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri olmuştu.
REKOR BONSERVİSLE AYRILDI
Fenerbahçe, Muriqi'yi 2019 yazında Çaykur Rizespor'dan 5,6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış, yalnızca bir sezon sonra 21 milyon euro bedelle Lazio'ya satarak önemli bir gelir elde etmişti. İtalya'da beklenen çıkışı yapamayan Muriqi, 8 milyon euroya transfer olduğu Mallorca'da yeniden yükselişe geçti.
Fenerbahçe yönetiminin, Vedat Muriqi için talep edilen bonservis bedelini ve alternatif santrfor seçeneklerini değerlendirerek kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.
FORVETTE TÜM PLANLAR NETLEŞİYOR
Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde santrfor transferi için iki yıldız isim öne çıkarken, A ve B planı netleşmeye başladı.
ARAYIŞ HIZLANDI
Devre arasında mutlaka bir golcü takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de isim konusunda henüz kesin karar verilmiş değil. Yönetimin önceliği, hem skora doğrudan etki edecek hem de takımı uzun vadede taşıyabilecek bir santrforu kadroya katmak.
HAYALLER SÖRLOTH
Başkan Sadettin Saran'ın "hayal transfer" olarak gördüğü Alexander Sörloth, listenin ilk sırasında yer alıyor. Norveçli golcünün yalnızca gol değil, asist katkısıyla da hücum gücünü artıracağına inanılıyor. 30 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi halinde, forvet hattının önümüzdeki 3-4 sezon için güvence altına alınacağı düşünülüyor.
BONSERVİSİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Atletico Madrid'in Sörloth için 35 milyon euro bonservis talep ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe cephesi bu rakamı yüksek bulsa da, pazarlıklarla bedelin 30 milyon euro seviyelerine çekilebileceği konuşuluyor. Tecrübeli santrforun ise yıllık yaklaşık 10 milyon euro maaşa sıcak baktığı belirtiliyor.
TÜRKİYE'DE MUAZZAM PERFORMANS
1.95 boyundaki Alexander Sörloth, 2020-2021 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 24 gol atarak gol kralı olmuştu. Norveçli futbolcu, aynı sezon Türkiye Kupası'nda da 7 gol kaydetmişti.
B PLANI ROMELU LUKAKU
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin alternatif planı ise Romelu Lukaku. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Belçika Milli Takımı'ndan eski öğrencisi olan yıldız golcüye sıcak baktığı ifade ediliyor. Tedesco'nun, sırtı dönük oynayabilen, güçlü ve fiziksel bir santrfor istemesi Lukaku'yu ön plana çıkarıyor.
LUKAKU DAHA MAKUL GÖRÜNÜYOR
32 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferinin, Sörloth'a kıyasla daha kolay olduğu belirtiliyor. Napoli'nin Belçikalı golcü için 10-15 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi bulunduğu aktarılıyor. 1.91 boyundaki Lukaku, kariyerinde Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi önemli kulüplerin formasını giydi.
Fenerbahçe yönetiminin, mali şartlar ve teknik heyetin raporu doğrultusunda kısa süre içinde Sörloth ile Lukaku arasında nihai kararını vermesi bekleniyor.