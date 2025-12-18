Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı

PERFORMANSI Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi karşılaşmada görev aldı. Faslı santrfor, bu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist yaptı. Performansı zaman zaman tartışma konusu olan tecrübeli futbolcu, buna rağmen takımın hücum rotasyonunda önemli bir rol üstlendi.

2028'E KADAR KONTRATI VAR 29 yaşındaki golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Ancak yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli yönetimin, uygun bir teklif gelmesi halinde transfer seçeneğine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

HEDEF SANTRFOR TAKVİYESİ Lider Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetim bu doğrultuda birçok ismi değerlendirirken, kulüp tarihine iz bırakmış bir oyuncudan sürpriz bir mesaj geldi.

VEDAT MURIQI'DEN FENERBAHÇE'YE MESAJ: HAZIRIM Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin, Fenerbahçe'ye dönüşe açık olduğu öne sürüldü. Deneyimli golcünün, sarı-lacivertlilere gönderdiği mesajda, "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle konuşup anlaşılsın. Bende sorun yok. Yalnız kulübüm 25 milyon euro bonservis istiyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi.