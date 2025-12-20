PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “B” harfi şeklindeki logosu kalp şekline dönüştürüldü. Logoya 480 milyon lira harcandığı ifade edilirken Başkan Ahmet Akın hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, göreve başladıktan sonraki ilk icraatından biri, belediyenin logosunu değiştirmek olmuştu. Başkan Akın, o dönemde yaptığı açıklamada, eski tasarımın basılı olduğu stoktaki hiçbir evrak veya tabelanın değiştirilmeyeceğini söyleyerek, bu değişimin belediyeye hiçbir artı maliyet getirmeyeceğini iddia etti. Ancak, kentte birçok farklı noktada asfalta kalp logoları kazındı. Otobüslerin tamamı yeni logoyla giydirildi. Duraklar ve çöp konteynerlerine kalp logoları işlendi. Belediye ve tüm iştirak binalarının tabelaları değişti. Akla gelebilecek tüm eşya ve materyallere yeni logo işlendi. Belediyeye ait tüm araçlar da yeni logoyla giydirildi. Yazlık ve kışlık tüm işçi kıyafetlerine yeni logo işlendi. Üst ve alt geçitlerdeki belediye logoları yenileriyle değişti. Çeşitli boyutlarda binlerce logo çıkartması bastırıldı. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin iddiasına göre ise bu logo değişimi 480 milyon TL'ye mal oldu.

MALİYETİ AÇIKLAYAMADI
Bu rakamın gerçeği yansıtmadığını öne süren Başkan Akın ise logo için harcanan parayı açıklamaktan kaçındı. Cumhur İttifakı üyeleri mecliste alınan kararın usule aykırı olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaları inceleyen mülkiye müfettişi, Başkan Akın'ın meclise getirdiği gündem maddesinde, belediye logosunun değiştirileceği değil, revizyon edileceği konusunun oylatıldığını tespit etti. Mecliste nitelikli çoğunluk sağlanmadan alınan kararın, oy birliği ile alınmamasına rağmen, meclis karar tutanaklarında "Oy birliği ile kabul edildi" şeklinde yazılmasını da usule aykırı bulan müfettiş, bu durumun, meclis üyeleri üzerinde de mağduriyete yol açtığını belirtti. Bu rapor üzerine İçişleri Bakanlığı, Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verdi. Savcılık soruşturması sonunda, Akın hakkında "Gerçeğe aykırı tutanak düzenlemek" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlarından dava açılması bekleniyor. Vatandaşlar ise kentin onca sorunu varken logoya milyonlarca lira harcanmasına tepki gösterdi.

