CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, göreve başladıktan sonraki ilk icraatından biri, belediyenin logosunu değiştirmek olmuştu. Başkan Akın, o dönemde yaptığı açıklamada, eski tasarımın basılı olduğu stoktaki hiçbir evrak veya tabelanın değiştirilmeyeceğini söyleyerek, bu değişimin belediyeye hiçbir artı maliyet getirmeyeceğini iddia etti. Ancak, kentte birçok farklı noktada asfalta kalp logoları kazındı. Otobüslerin tamamı yeni logoyla giydirildi. Duraklar ve çöp konteynerlerine kalp logoları işlendi. Belediye ve tüm iştirak binalarının tabelaları değişti. Akla gelebilecek tüm eşya ve materyallere yeni logo işlendi. Belediyeye ait tüm araçlar da yeni logoyla giydirildi. Yazlık ve kışlık tüm işçi kıyafetlerine yeni logo işlendi. Üst ve alt geçitlerdeki belediye logoları yenileriyle değişti. Çeşitli boyutlarda binlerce logo çıkartması bastırıldı. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin iddiasına göre ise bu logo değişimi 480 milyon TL'ye mal oldu.